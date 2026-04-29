La FAMP colabora con la Junta en un taller sobre la planificación de riesgos de inundaciones en Andalucía

Archivo - Desbordamiento del río Guadalquivir a su paso por Villanueva de la Reina. A 09 de febrero de 2026, en Villanueva de la Reina, Jaén (Andalucía, España). - C.G. - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha colaborado junto a la Secretaría General del Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en un taller sobre planificación del riesgo de inundaciones en Andalucía. Celebrada en formato on line, se trata de una jornada técnica sobre los instrumentos de planificación del riesgo de inundación en las demarcaciones intracomunitarias de Andalucía.

Desde la FAMP han destacado "el papel insustituible de los entes locales por su cercanía al territorio y a las personas" en este ámbito, que va a permitir una gestión del riesgo de inundación compartida, con corresponsabilidad institucional, en definitiva, con cogobernanza", según ha recogido la organización en una nota, donde ha destacado su confianza en que este taller sea "un espacio útil para para plantear inquietudes y avanzar hacia una planificación más eficaz, más participativa y mejor adaptada a la realidad de nuestros municipios".

El encuentro se enmarca en el proceso de revisión de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundaciones (PGRI) para el periodo 2028-2033, correspondiente al tercer ciclo de aplicación de la Directiva Europea de Inundaciones y tiene como objetivo facilitar el conocimiento de los instrumentos de planificación del riesgo de inundación entre las administraciones locales, a su juicio, "un sector relevante" tanto en la planificación urbanística como en la gestión del riesgo de inundación, "por su papel esencial en la corresponsabilidad, por su proximidad a la ciudadanía, y en la línea de encaminarnos hacia una mejor gobernanza en la gestión de los riesgos de inundación".

En este sentido, y desde una perspectiva local, ha explicado que el taller busca mejorar la comprensión técnica con el fin de "favorecer una participación más activa y eficaz de los municipios en la elaboración, revisión y actualización de estos instrumentos".

Se trata de ir más allá de una mera participación pasiva basada exclusivamente en los procedimientos de consulta pública, acogiendo por tanto propuestas y medidas mejor ajustadas al ámbito de la gestión local y sobre todo respondiendo a las directrices de la Directiva Marco del Agua como a la Directiva Europea de Inundaciones.

En este contexto, la Junta de Andalucía ha impulsado un modelo de gobernanza basado en la colaboración entre administraciones y en la incorporación de las aportaciones del ámbito local. Durante el taller se ha abordado el contenido y alcance de las distintas fases del proceso, haciendo especial hincapié en la elaboración y actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, actualmente en periodo de información pública.

Las ponencias han estado a cargo del personal de la Secretaría General del Agua y del equipo de consultoría que colabora en la elaboración de los Planes de Gestión del Riesgos Inundaciones. Estos Planes se elaboran para cada demarcación hidrográfica y se revisan cada seis años, de forma coordinada con los planes hidrológicos.

Su desarrollo se estructura en tres fases: la primera es de 'Evaluación preliminar del riesgo de inundación'; la segunda de 'Elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo'; y la tercera es de 'Redacción del propio plan'. Actualmente, el proceso se encuentra en la segunda fase, correspondiente a la actualización de los mapas.

Una etapa fundamental para identificar las zonas con mayor riesgo de inundación y definir las medidas de prevención y protección. El taller se ha centrado en las demarcaciones intracomunitarias andaluzas -Guadalete-Barbate; Tinto, Odiel y Piedras; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas-, cuya planificación corresponde a la Junta de Andalucía.