La FAMP presenta los resultados del proyecto cultural europeo Pacesetters tras 18 meses de ejecución.

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha cerrado las sesiones de las comisiones de trabajo previstas para el primer cuatrimestre de 2026 con la de Educación, Cultura y Patrimonio Histórico que ha tenido lugar este miércoles. Las otras tres comisiones --entidades locales y reto demográfico; sostenibilidad, medio ambiente, desarrollo rural y pesca y desarrollo económico y empleo-- se han celebrado entre marzo y abril.

El coordinador de la Secretaría General de la FAMP, José Antonio Garrido, acompañado por los presidentes de las cuatro comisiones de trabajo han compartido con los responsables políticos el estado del arte del proyecto Pacesetters (Programa Horizon Europe) tras haber pasado el umbral de los 18 meses de ejecución, y han podido conocer de primera mano los "aprendizajes y hallazgos" que van emergiendo a raíz de la implementación de este proyecto europeo.

Partiendo de un enfoque de colaboración multinivel, han podido conocer el trabajo que el socio andaluz, la Fundación Genalguacil Pueblo Museo, está llevando a cabo en torno al Laboratorio de Innovación creado al hilo del proyecto, así como de su escalabilidad en el ámbito local. Asimismo, se les ha invitado a compartir sus prácticas en relación a las industrias culturales creativas para sumarlas a las que se han localizado hasta el momento, a través del grupo de expertos puesto en marcha desde la FAMP al inicio del proyecto.

La FAMP ha destacado que "nos implicamos en proyectos europeos para anticiparnos a tendencias y poder captar más recursos internacionales que fortalecen nuestras Entidades Locales, no sólo como una vía de financiación sino también por la oportunidad de diseñar herramientas y procesos a cualquiera de nuestros ayuntamientos. Además de captar y transferir conocimiento y buenas prácticas, aprovechando las oportunidades para multiplicar la capacidad de acción de lo local".

En el caso concreto de Horizon Europe es un programa que aporta un valor añadido muy significativo respecto a otras fuentes de financiación y políticas públicas, tanto por su alcance como por su impacto. En este sentido, aborda desafíos globales de forma conjunta entre países; refuerza la competitividad y el liderazgo científico y tecnológico de Europa; genera un impacto económico extraordinario; comenta la colaboración entre regiones, administraciones y sectores; complementa y potencia las políticas nacionales y regionales y responde a prioridades ciudadanas y fortalece el modelo social europeo

"El programa está orientado a generar beneficios tangibles para la ciudadanía: empleo, cohesión territorial, sostenibilidad y bienestar social", afirmó. "Pacesetters nace precisamente donde se cruzan tres desafíos clave para Andalucía: la lucha contra el cambio climático, el reto demográfico y el impulso de las industrias culturales y creativas, como vía para el diseño de políticas culturas y de desarrollo local que primen conceptos como la sostenibilidad, la inclusión y la inteligencia".

Pacesetters parte de una idea "sencilla pero poderosa": las soluciones más transformadoras surgen cuando los territorios se convierten en protagonistas. Por eso, el proyecto sitúa a las Entidades Locales en el centro, porque son quienes conocen de primera mano cómo afectan la despoblación, el envejecimiento, la pérdida de servicios o la vulnerabilidad climática a la vida cotidiana de sus vecinos.

En definitiva, el proyecto propone activar procesos de innovación social y cultural que permitan generar nuevas oportunidades económicas vinculadas a la creatividad y la cultura; fortalecer la resiliencia climática desde lo local; y atraer y retener población mediante iniciativas que mejoren la calidad de vida y refuercen la identidad territorial.

Así y para poder consolidar esta línea de actuación --emprendida gracias al proyecto desde el Plan de Formación Continua 2026-- se ha incluido la acción formativa 'La innovación pública y el sector creativo-cultural: estrategias de emprendimiento sostenible, verde y tecnológico para técnicos municipales', que dará comienzo el próximo 19 de mayo.