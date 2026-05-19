Municipios andaluces con Puntos Vuela disponen de MOOC 'Datos Abiertos' para fortalecer las capacidades digitales

Municipios andaluces con Puntos Vuela disponen del recurso MOOC 'Datos Abiertos' para fortalecer las capacidades digitales. - FAMP

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y el Consorcio Puntos Vuela de Andalucía han presentado el MOOC 'Datos Abiertos', un recurso formativo gratuito diseñado para fortalecer las capacidades digitales de las entidades locales y apoyar el despliegue de los Laboratorios Municipales de Datos Abiertos para la Innovación, acción piloto del proyecto europeo Od4growth.

Según ha informado la FAMP en una nota, este MOOC (Massive Open Online Course) --100% online, gratuito y abierto-- está accesible para los municipios de Andalucía que cuentan con los Puntos Vuela y su ecosistema local. Ofrece una introducción práctica al uso estratégico del open data, como herramienta para mejorar la gestión pública, impulsar la transparencia y generar valor social y económico en los territorios.

En esta línea, la FAMP ha destacado que este tipo de herramientas formativas "democratizan el acceso al conocimiento, fortalece las capacidades digitales de las entidades locales y sitúa a los municipios andaluces en el centro de la innovación basada en datos". Además, ha subrayado el papel de la FAMP "como actor puente entre Europa y los municipios andaluces, acompañándolos en la identificación de retos, el análisis de datos y la activación de ecosistemas locales de innovación".

Por su parte, cabe destacar el apoyo institucional y logístico proporcionado por el Consorcio Puntos Vuela durante el transcurso del proyecto Od4growth y, más concretamente, a la configuración de los Laboratorios, lo que está permitiendo integrar los datos abiertos en una red territorial clave para la alfabetización digital.

El MOOC forma parte de las tareas a desarrollar en el marco de la acción piloto que la FAMP está llevando a cabo en el marco del proyecto Od4growth 'Disponibilidad y usabilidad de los datos abiertos para apoyar el desarrollo local y la transformación urbana' para impulsar un modelo andaluz de Laboratorios Municipales de Datos Abiertos para la innovación, concebidos como espacios de experimentación pública donde administraciones, ciudadanía y agentes del territorio co-diseñan soluciones basadas en datos para responder a retos locales.

Por tanto, el objetivo es crear un marco replicable que permita a las Entidades Locales avanzar hacia una gobernanza del dato más madura, colaborativa y orientada a mejorar la eficiencia en los resultados

En este contexto, los datos abiertos se convierten en la materia prima para analizar retos locales, el lenguaje común entre técnicos, ciudadanía y agentes del territorio, y la base para co-crear soluciones innovadoras. Esta acción piloto se está desarrollando actualmente en varios municipios andaluces, con el acompañamiento metodológico de la FAMP y la colaboración del Consorcio Puntos Vuela.