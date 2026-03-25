Reyes ostentará la vicepresidencia de la nueva Comisión de Diputaciones Provinciales de la FAMP

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) reúne en la Alhambra a las ocho diputaciones de Andalucía - ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

GRANADA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ostentará la vicepresidencia de la Comisión de Trabajo de Diputaciones Provinciales que ha sido constituida por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en un acto celebrado en el Palacio Carlos V, en Granada.

Este órgano, según se ha informado desde la Diputación de Jaén, nace con una doble vocación, reforzar la voz y el papel de las diputaciones en los grandes debates del municipalismo andaluz y, al mismo tiempo, ofrecer propuestas y respuestas concretas a problemas reales que afectan a la ciudadanía y cuestiones de trascendencia como el reto demográfico, el acceso a la vivienda, la sostenibilidad, la transición ecológica, la economía circular y la gestión de emergencias a la insuficiencia de la financiación local.

La vocación práctica de esta Comisión, que está presidida por el presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, se ha puesto de manifiesto en los asuntos tratados en la primera reunión. En este sentido, ya se ha comenzado a trabajar en propuestas concretas sobre el sistema de financiación local, tomando como base el estudio técnico desarrollado por la FAMP sobre la reforma del sistema de financiación de las entidades locales, así como la mejora de la planificación municipal de emergencias.

En este ámbito, se ha apuntado la necesidad urgente de actuar ya que más de 150 municipios andaluces carecen de planes de emergencia homologados y muchos de los existentes se encuentran desactualizados. En este sentido, las diputaciones se ofrecen para dar respuesta y asistencia técnica a las entidades locales, especialmente a los municipios más pequeños.

Los responsables de las diputaciones también han subrayado la importancia de aprovechar instrumentos estratégicos como la Estrategia frente al Desafío Demográfico en Andalucía 2025-2030, así como seguir reforzando la colaboración con la Junta de Andalucía para mejorar la capacidad técnica y operativa de los municipios.