Fundación Cajasol acoge un ciclo de jornadas literarias por el 500 aniversario de la boda de Carlos V en Sevilla

Imagen de recreación de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en el Real Alcázar de Sevilla. - AYTO DE SEVILLA

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol, con motivo del quinto centenario del enlace matrimonial de Carlos V con Isabel de Portugal, en el Alcázar de Sevilla, acoge unas jornadas literarias y divulgativas los días 20, 21 y 22 de mayo en su sede sevillana (Sala Antonio Machado), a partir de las 19,30 horas.

Esta iniciativa, concebida como un espacio de diálogo entre la narrativa contemporánea y la historia, bajo el título 'Las novelas del emperador. Literatura e Historia en la España de Carlos V e Isabel de Portugal', constituye, además, el cierre de los actos conmemorativos organizados en Sevilla en torno al 500 aniversario del enlace imperial, informa la entidad en un comunicado.

La programación subraya el protagonismo de la ciudad en aquel episodio histórico y reivindica su relevancia como escenario clave en la construcción del Estado moderno bajo el reinado de Carlos V. Bajo la coordinación de la periodista y escritora Eva Díaz Pérez, las jornadas reúnen a destacados autores que han abordado en sus obras el universo político, cultural y humano del siglo XVI.

El ciclo propone un recorrido por los grandes temas del periodo, desde la expansión ultramarina hasta las tensiones religiosas o la vida en la corte, analizados desde la perspectiva de la ficción histórica.

El programa arranca el 20 de mayo con la participación de José Calvo Poyato, que aborda el fenómeno imperial en Carlos V y el imperio de ultramar, seguido de José Luis Corral, que centra su intervención en la vida cortesana bajo el título En la corte de Carlos V.

El 21 de mayo será el turno de la propia Eva Díaz Pérez, que reflexionará sobre las disidencias religiosas en Herejías y heterodoxos en tiempos de Carlos V, junto a Almudena de Arteaga, que ofrecerá una mirada íntima a la figura del emperador con 'Las mujeres que amaron al emperador'.

Las jornadas se completan con una propuesta singular el 22 de mayo: una sesión dedicada a la gastronomía histórica bajo el título Un banquete en la Sevilla de Carlos V, que explorará las prácticas culinarias de la época, los alimentos consumidos y su puesta en escena.

La actividad contará con la intervención del historiador Juan Clemente Rodríguez Estévez, especialista en arte y alimentación en el Renacimiento.

El cierre del ciclo incluirá además un acompañamiento musical a cargo del grupo Ministriles Hispalensis, que interpretará piezas de la época, aportando una dimensión sensorial que reforzará la recreación de aquella Sevilla del siglo XVI.

La elección de la sede para la celebración de estas jornadas, además, no es casual. "El edificio que hoy alberga la Fundación Cajasol ocupa el antiguo emplazamiento de la Real Audiencia de Grados, cuyas primeras ordenanzas datan de 1525 por iniciativa del propio emperador. Asimismo, la Plaza de San Francisco, a la que se abre su fachada, fue el epicentro de las celebraciones festivas que acompañaron la boda, con justas, juegos de cañas y festejos taurinos, reforzando así el vínculo simbólico entre el espacio actual y la memoria histórica del acontecimiento", ha explicado la coordinadora de la actividad.