Fundación Cajasol asume las Atarazanas de Sevilla y "acerca su apertura" tras las obras para su musealización

Archivo - Jornadas de puertas abiertas de las Reales Atarazanas de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha recepcionado oficialmente, a mediados de este mes de mayo, el inmueble de las Reales Atarazanas de Sevilla, hecho que marca el inicio de la fase operativa para ejecutar las obras necesarias para su musealización y puesta en marcha como el futuro Centro Cultural Atarazanas.

Según ha destacado la fundación en una nota, la recepción del edificio, bien de dominio público declarado Monumento Histórico-Artístico y considerado "el mayor astillero medieval conservado del mundo", ha permitido a la Fundación Cajasol "activar la hoja de ruta" que convertirá este espacio en un centro cultural, articulado en torno a la relación tanto histórica como contemporánea entre Sevilla y América, y concebido como "una gran sede expositiva" capaz de acoger muestras "de primer nivel".

En este sentido, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha afirmado que el futuro Centro Cultural Atarazanas ha nacido "con la ambición de ofrecer una experiencia cultural viva, con programación continua y un relato que conecte el pasado atlántico de Sevilla con los desafíos y sensibilidades del presente", y que esperan que el espacio se convierta en "el gran centro cultural del Sur de Europa".

Asimismo, el futuro centro incorporará a sus exposiciones experiencias inmersivas "de última generación", capaces de reinterpretar el patrimonio mediante luz, sonido, proyecciones volumétricas y narrativas digitales; recursos interactivos y participativos, alineados con la tendencia global hacia nuevas formas de vivir el patrimonio, que "demanda de experiencias multisensoriales e interpretativas", según Pulido; y tecnologías de mediación cultural que permitan al visitante "recorrer la historia atlántica de la ciudad" desde una perspectiva contemporánea, "integrando arte, ciencia, memoria y futuro".

En esta línea, Pulido ha defendido que el objetivo es que las Atarazanas no solo preserven su valor histórico, sino que se conviertan en un "laboratorio de innovación cultural", donde la tecnología amplifique la experiencia del visitante "sin alterar la esencia del monumento".

Por su parte, el presidente de la Fundación Cajasol ha subrayado que la recepción llevada a cabo este mes de mayo "marca un antes y un después" como punto de partida para activar un proyecto cultural "que Sevilla lleva décadas esperando". De esta manera, la apertura está "cada vez más cerca", a falta del inicio de la fase 2, que requiere la terminación de obra y su musealización.

La Fundación Cajasol ha avanzado que trabaja en la contratación de operadores especializados, tal y como prevé el modelo de gobernanza del proyecto, que combina "dirección estratégica propia con la participación de expertos en programación cultural, comunicación, 'ticketing' y servicios generales".