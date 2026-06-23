La Fundación Cajasol impulsa en Córdoba una entrega de alimentos de Andaluces Compartiendo para 14 entidades

Participantes en la entrega de alimentos de Andaluces Compartiendo organizada por la Fundación Cajasol. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha llevado a cabo en Córdoba durante la pasada semana una nueva acción solidaria dentro del programa Andaluces Compartiendo, con la que se ha hecho entrega de alimentos a un total de 14 entidades y comedores sociales de la provincia.

Según informa la Fundación Cajasol en una nota, la iniciativa, promovida por la propia entidad, se ha desarrollado en las instalaciones de Magtel, gracias a la colaboración de su Fundación Magtel, que ha puesto a disposición de la campaña todos los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar el éxito de la jornada.

Este esfuerzo conjunto ha permitido realizar una entrega ágil y eficaz de los lotes de alimentos, destinados a apoyar la labor diaria de las organizaciones sociales que trabajan con personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Con esta acción, la Fundación Cajasol reafirma su compromiso con la solidaridad, promoviendo la cooperación entre entidades, empresas y sociedad civil. Las entidades beneficiarias desempeñan un papel clave en la atención a quienes más lo necesitan, canalizando estos recursos en forma de ayuda directa, alimentos y acompañamiento social.

Iniciativas como Andaluces Compartiendo consolidan una red de apoyo imprescindible en el territorio. Las entidades beneficiarias han sido la Asociación Iemakaie, la Comunidad Adoratrices de Córdoba, Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), la Fundación Prolibertas-Trinitarios (comedor social), el Proyecto Don Bosco y la Hermandad de la Esperanza.

A todas ellas se suman la Hermandad del Amor, el Comedor Social Rey Heredia, la Asociación Resurgir, Cáritas Parroquial San Lorenzo, la Obra Social Hospital San Juan de Dios, la Fundación Cruz Blanca, Córdoba Acoge y el Comedor Social Buenas Noticias, todas ellas comprometidas con la atención a colectivos que necesitan apoyo constante.

Desde la Fundación Cajasol se ha querido poner en valor la importancia de continuar impulsando iniciativas solidarias como Andaluces Compartiendo, esenciales para dar respuesta a las necesidades de los colectivos más desfavorecidos y fortalecer el tejido social andaluz.