La Fundación Cajasol presenta en Sevilla la programación de los Jueves Flamenco con el doble de espectáculos

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido (6i); el cantante, Manuel Lombo (7d); la bailaora, Manuela Vargas (6d) y el autor del cartel de los 'Jueves Flamencos', Juan Miguel Martín (5i), en una foto de familia. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha presentado este lunes en el Patio de su sede la programación de los Jueves Flamencos 2026, una edición que llega con varias novedades y con el doble de espectáculos.

Según ha destacado la entidad en una nota, la cita supera ya los 25 años de trayectoria y volverá a reunir a "primeras figuras del cante, el baile y el toque", con entradas ya disponibles en la web y la taquilla de la Fundación Cajasol.

Durante el acto, el presidente, Antonio Pulido, ha subrayado que "este año la presentación de los Jueves Flamencos viene con grandes novedades, un cartel excepcional y el doble de espectáculos", y ha explicado que la entidad "dobla la apuesta" por su arte más genuino con la incorporación de un nuevo ciclo completo a la programación habitual de primavera y otoño.

Pulido ha detallado que este nuevo proyecto, bautizado como 'Flamenco Aparte', suma diez espectáculos adicionales a la decena de actuaciones habituales, con el objetivo de acompañar a los artistas a lo largo de su carrera y ofrecerles un espacio para presentar sus trabajos más recientes.

Asimismo, el presidente de la fundación ha avanzado la voluntad de la Fundación Cajasol en que los Premios del Flamenco, que tendrán su III edición el próximo otoño, "se celebren en las Reales Atarazanas, una vez que pueda estar terminado el proyecto del edificio". La intención, ha explicado, es que esa ubicación pueda acoger la gala en la edición de 2027.

Por otro lado, el presidente ha agradecido y felicitado al autor del cartel anunciador de esta edición, el pintor sevillano Juan Miguel Martín Mena, al que ha definido como "un verdadero especialista en presentar las tradiciones más arraigadas de nuestra tierra".

El autor de la obra ha explicado que está realizada "en técnica mixta, con papel de algodón encolado a una tabla" y que "esconde la esencia y la carga emocional de cualquier espectáculo de flamenco". El artista ha señalado que el cartel se centra en "el gesto y la pasión, con las manos como protagonistas, e invita al espectador a adentrarse en la obra a través de unos tonos rojos y vivos".

En este sentido, el coordinador Manuel Lombo ha señalado que "era muy importante que los Jueves Flamencos tuvieran una obra a la altura del ciclo" y ha destacado que este nuevo proyecto nace también para dar respuesta a artistas que ya han pasado por el programa y les pedían volver.

Lombo ha añadido que una de las claves del ciclo es "ceñirnos lo máximo posible a la ortodoxia", al tiempo que ha agradecido a la Fundación Cajasol el esfuerzo realizado para duplicar las actuaciones.

La bailaora Manuela Carrasco ha querido agradecer a la organización "la oportunidad de meter a mi hija y a Jesús en la programación" y ha reivindicado que este ciclo "está luchando por la juventud y el futuro del flamenco".

La nueva programación se desarrollará entre mayo y noviembre e incluirá también la tercera edición de la gala de los Premios del Flamenco Cajasol. El ciclo se abrirá el próximo 21 de mayo con la actuación de Manuela Carrasco al baile y contará con nombres como José y Anabel Valencia al cante o Diego del Morao a la guitarra.

Por otro lado, 'Flamenco Aparte' comenzará el próximo 11 de mayo con Alberto Sellés e Iván Orellana al baile y se cerrará el 14 de noviembre con Andrés Barrios al piano.