Fundación Cajasol reivindica a Sevilla en la vanguardia poética con el centenario de la revista Mediodía

Archivo - El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, en la presentación de la rueda de prensa para informar acerca de otro ciclo literario, como imagen de recurso - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol acogerá los próximos 16 y 17 de junio el ciclo literario 'La Generación Mediodía, semilla del 27', una propuesta que conmemora el centenario de la revista Mediodía y pone en valor su influencia en el desarrollo de la Generación del 27 y en la modernización cultural de Sevilla.

El ciclo, que se desarrollará en la Sala Antonio Machado, estará dirigido por Francisco Robles y coordinado por Metrosoneto, y reunirá a destacados escritores, investigadores y periodistas que analizarán la relevancia histórica y literaria de esta publicación sevillana, informa la fundación en una nota de prensa.

El programa se articulará en torno a distintas mesas redondas y conferencias que abordarán la influencia de Mediodía en la cultura española, su conexión con la Generación del 27 o su relación con el periodismo y otras manifestaciones artísticas.

Entre los contenidos más destacados, se incluirán sesiones dedicadas al papel de las mujeres en este contexto cultural, al legado epistolar de figuras como Joaquín Romero Murube y al diálogo entre literatura, artes decorativas y tradición. Además, se prestará especial atención a figuras vinculadas al periodismo como Chaves Nogales.

El ciclo contará también con intervenciones musicales a cargo de Almaclara, que aportarán una dimensión artística complementaria y contribuirán a recrear el contexto cultural de la época. Esta conmemoración coincide con el centenario de la aparición, en junio de 1926, de la revista Mediodía.

Revista de Sevilla, considerada un referente fundamental en la renovación cultural de la ciudad y un puente hacia la posterior Generación del 27. Con esta iniciativa, la Fundación Cajasol refuerza su compromiso con la difusión de la cultura, la literatura y la memoria intelectual de Sevilla, recuperando y proyectando uno de los episodios más relevantes de su historia cultural contemporánea.