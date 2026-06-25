El II Concurso Internacional Cajasol de composición para Flamenco Sinfónico da a conocer su jurado

El II Concurso Internacional Cajasol de composición para Flamenco Sinfónico. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ya se conoce la composición del jurado que fallará el II Concurso Internacional Cajasol de Composición para Flamenco Sinfónico, una iniciativa que cuenta con el decidido impulso de Fundación Cajasol, entidad que refuerza así su compromiso con la promoción, innovación e internacionalización de la cultura andaluza.

Según ha informado la fundación en una nota, el certamen, convocado en el marco de la Cátedra Internacional de Flamenco Sinfónico y el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, y promovido por la Orquesta Sinfónica Flamenca (OSFE), vuelve a situar a Andalucía como referente mundial de este género único.

En este contexto, Fundación Cajasol desempeña un papel clave como colaborador principal, apoyando activamente el desarrollo de una disciplina que fusiona la riqueza del flamenco con el lenguaje sinfónico.

Abierto a creadores de todo el mundo, el concurso tiene como objetivo dar visibilidad al flamenco sinfónico, una propuesta artística innovadora que aúna tradición y vanguardia. Tras el éxito de su primera edición, en la que participaron cerca de una veintena de obras, Fundación Cajasol redobla su apuesta en esta segunda edición, contribuyendo además a la dotación económica del certamen con 9.000 euros en premios, destinados a la obra ganadora y las dos finalistas.

El jurado encargado de valorar los trabajos estará integrado por destacadas figuras del panorama musical como Carlos Pacheco, compositor especializado en flamenco orquestal y autor de la única tesis doctoral internacional sobre orquestación de guitarra flamenca; Lucía Moreno, fundadora y directora de la Orquesta Sinfónica Flamenca (OSFE), única en el mundo dedicada exclusivamente a este repertorio, y Manuel Ureña, director del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, centro pionero a nivel mundial en la enseñanza del flamenco sinfónico.

El jurado evaluará criterios como la calidad, la dificultad técnica, la originalidad y la innovación de las composiciones, siempre desde el respeto a los códigos propios del flamenco. Actuará como secretario, sin voto, Raimundo Moreno, secretario de la Cátedra Internacional de Flamenco Sinfónico.

Las obras finalistas, incluida la ganadora, serán interpretadas en Córdoba el próximo mes de noviembre en un evento en el que Fundación Cajasol tendrá un papel destacado, realizando la entrega de premios y reivindicando su apuesta por el talento creativo y la proyección internacional de la música andaluza.

Gracias a esta iniciativa, respaldada firmemente por Fundación Cajasol, Andalucía consolida su posición como referente en el desarrollo del flamenco sinfónico, un género con un enorme potencial para atraer a músicos de todo el mundo y convertir a Córdoba en un punto de encuentro internacional para la creación musical contemporánea.