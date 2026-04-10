Remedios Zafra, Premio Nacional de Ensayo, inaugurará el V Ciclo de Filosofía de Fundación Cajasol en Córdoba

Cartel de la quinta edición de 'Lecturas del presente' en la Fundación Cajasol en Córdoba. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un adelanto del próximo libro de la cordobesa Remedios Zafra, última escritora en recibir el Premio Nacional de Ensayo este pasado 2025, abrirá el 15 de abril la quinta edición de 'Lecturas del presente' en la Fundación Cajasol en Córdoba. El V Ciclo de Filosofía, organizado junto al Área de Filosofía Moral de la Universidad de Córdoba (UCO), reunirá durante la segunda quincena del mes de abril a tres pensadores cuya obra convierte la filosofía en instrumento de lectura crítica del presente: la propia Zafra, Ana Carrasco-Conde y Francisco Vázquez García.

Así lo ha indicado la Fundación Cajasol en una nota en la que ha detallado que, el 15 de abril, Remedios Zafra, presente también en la primera edición del ciclo, regresa a 'Lecturas del presente' para presentar un avance de su próxima obra, bajo el título 'La alegría de la conciencia'.

Se trata de un recorrido crítico por la actualidad vertebrado en diferentes paseos que invitan a reflexionar sobre los mecanismos que configuran un tiempo humano desalentador, dominado por el uso de la tecnología al servicio del beneficio económico. No será una conferencia sin réplica, pues, junto a ella, el poeta cordobés Daniel García construirá un diálogo que cruza el ensayo filosófico con la palabra poética.

El 23 de abril, el ciclo da paso a Ana Carrasco-Conde, profesora de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, reconocida por sus trabajos sobre el mal, el horror y lo monstruoso. Carrasco-Conde --que ya participó en la tercera edición de Lecturas del presente-- llega en esta ocasión con 'El cuerpo de la Gorgona. Horror y ultraje desde el pensamiento antiguo' (Círculo de Bellas Artes, 2025).

Bajo el título 'Reformular la pregunta: ¿Qué fue del cuerpo de la Gorgona?', la filósofa propone un diálogo con el pensamiento antiguo que interroga la relación entre el nacimiento de la filosofía y el horror. La sesión estará moderada por Elena Jiménez, colaboradora del Área de Filosofía Moral.

El 30 de abril cierra la quinta edición Francisco Vázquez García, catedrático de Filosofía de la Universidad de Cádiz, autor de más de una veintena de monografías y referente internacional en historia cultural de la sexualidad. Con la ponencia 'El yo como emprendimiento. Miserias y grandezas de la autoayuda', Vázquez García se apoya en la reedición de 'Tras la autoestima. Variaciones sobre el yo expresivo en la modernidad tardía' (Dado Ediciones, 2025), ampliada con un extenso post-scriptum que dialoga con la sociología cultural de las emociones.

Su intervención explora las prácticas que articulan la actual cultura del 'yo': el frenesí del logro, el mandato de la autoestima y la transparencia emocional como señas del individualismo contemporáneo. Le acompañará en el debate Álvaro Castro, director del ciclo.

'Lecturas del presente' nació hace cinco años como propuesta del Área de Filosofía Moral de la Universidad de Córdoba para tender puentes entre el rigor filosófico y los interrogantes que definen nuestro tiempo.

La Fundación Cajasol en Córdoba ha sido su sede natural desde la primera edición, consolidando una colaboración que ha convertido al ciclo en una cita estable para quienes entienden la filosofía como herramienta viva. Las tres sesiones del V Ciclo de Filosofía Lecturas del presente se celebrarán a las 19,30 horas en Ronda de los Tejares, 32, con entrada libre hasta completar el aforo.