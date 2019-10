Unas 150 personas se concentran en el Hospital de Riotinto en Huelva contra "los recortes" de personal

Publicado 17/10/2019 18:51:42 CET

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 150 profesionales sanitarios se han concentrado este jueves a las puertas del Hospital de Riotinto, en Huelva, bajo el lema 'Por el empleo y la calidad de los servicios sanitarios públicos. Contra los recortes de personal en el SAS', tras ser convocados por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía.

El motivo, entre otros, es "la no renovación de muchos de los nombramientos de eventuales, considerados como estructurales y, por tanto, susceptibles de ser transformados en vacantes a cubrir, primero por interinos y posteriormente por personal fijo mediante los procedimientos reglamentarios".

Según ha informado CCOO en una nota, a ello se une "la directriz del SAS por la que no se permite a los centros la cobertura de las ausencias que se producen por bajas por enfermedad o cualquier otra causa", motivo por el que la plantilla "ha vuelto a sufrir los recortes que ya se produjeron con el anterior gobierno andaluz".

Al respecto, CCOO ha criticado "el incumplimiento" del compromiso anunciado tanto por el consejero de Salud, Jesús Aguirre, como por el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "de que no se realizarían nombramientos menores de seis meses, ya que las renovaciones que se han realizado el pasado día 1 de octubre lo han sido sólo por cuatro meses, y en muchos casos solo por dos e incluso por uno".

Esta situación, han añadido desde CCOO, "está suponiendo un deterioro de la calidad asistencial y una sobrecarga de trabajo para las menguadas plantillas, un deterioro que, más pronto que tarde, querrá ser solucionado con la externalización de todos aquellos servicios no esenciales y, en general, de todo aquello que no sea estrictamente asistencial".

"Se trata de una hoja de ruta que ya conocemos: primero se reducen las plantillas con lo que se deteriora el servicio sanitario público, ello genera descontento en la población y finalmente viene la solución mágica, la privatización de todo lo privatizable bajo la promesa de que con ello todo mejorará", han subrayado desde el sindicato.

En concreto en el Hospital de Riotinto y en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva de la que forma parte, en la categoría de médicos de familia de centros de salud "sólo se han renovado siete nombramientos de 23, de los médicos de urgencias hospitalarias no se han renovado ni tampoco se han cubierto las tres bajas de las técnicas de laboratorio, ni se ha renovado el eventual que había ni las de celadores, cuya precariedad, por falta de sustituciones, viene sufriéndose desde hace meses".

Por todo ello, han asegurado que este jueves ha sido el primero de una serie de ellos en los que CCOO "va a luchar por defender la sanidad pública andaluza y a sus empleados, que son quienes mantienen, en la medida de sus posibilidades, un sistema sanitario público digno para los andaluces".

APOYO DE LOS ALCALDES DEL PSOE DE LA COMARCA

Por su parte, los alcaldes y concejales del PSOE de la comarca Cuenca Minera de Huelva han mostrado su apoyo este jueves al personal sanitario que se ha concentrado en las puertas del centro por "el evidente deterioro" que está sufriendo.

"Preocupados" por esta situación, los alcaldes han asegurado en un comunicado conjunto, remitido a Europa Press, que han solicitado "sin éxito" una cita a la delegada de Salud y Familia de la Junta en Huelva, Manuela Caro, pero han señalado que "no serán atendidos hasta dentro de varios meses por problemas de agenda".

Por este motivo, han remarcado que no se sienten "escuchados" y temen que, "poco a poco, este hospital se convierta en un hospital de crónicos". No obstante, seguirán insistiendo para que esa cita se haga efectiva lo antes posible, y se le dé al centro hospitalario "la importancia que verdaderamente tiene, ya que su núcleo de acción vertebra no sólo en la Comarca Minera sino que también acoge a todos los enfermos de la Sierra y parte del Andévalo".

En este sentido, han dejado claro que seguirán "trabajando para que así siga siendo y se den los mejores servicios dentro de la sanidad pública en gran parte de nuestra provincia".

Sobre la situación del centro, han subrayado que "las dimisiones se hacen continuas" y han recordado que en septiembre se hizo efectiva la dimisión del director médico, Jesús Martín, "y que en estos días también ha presentado su renuncia el director de Enfermería, quien ha comunicado que hará efectiva su dimisión por discrepancias con la dirección del área, con fecha 1 de noviembre", según han asegurado en el citado comunicado.

A su vez, han remarcado que "el descontento entre trabajadores del hospital es generalizado, pero su vocación es la que hace que perdure la profesionalidad y el buen hacer para que los enfermos se sientan lo mejor posible", a lo que han añadido que el centro "sigue perdiendo especialistas, a diferencia de lo que expresó la delegada en una de sus visitas el pasado mes de febrero, donde marcaba una línea estratégica en la que pondría en marcha un plan de dignificación y excelencia de los profesionales de la sanidad, nada más lejos de la realidad, está sucediendo todo lo contrario".

También ha lamentado que "esta falta de especialistas y los continuos cierres de quirófanos por encontrar bacterias en los mismos, provocando su cierre durante semanas, conlleva a que la lista de espera del hospital sea mucho mayor que la lista de espera del hospital onubense Juan Ramón Jiménez".

Por último, han asegurado que "los contratos de enfermeras y auxiliares, potenciados por el anterior gobierno de la Junta, son suspendidos en vez de renovados, y se sigue sin mejorar los contratos de aquellos especialistas que desearían trabajar en este hospital, pero con mayor calidad de vida y dignidad en su trabajo".