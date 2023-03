Abel Caballero prevé que el PSOE "arrasará" el 28M, retendrá la presidencia de la FEMP y Sánchez seguirá cuatro años más

HUELVA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Abel Caballero, ha augurado este viernes que el PSOE no sólo va a ganar, sino que va a "arrasar" en las elecciones locales y autonómicas del próximo 28 de mayo, lo que le permitirá revalidar la presidencia de la FEMP, como antesala de lo que prevé que sea otra victoria socialista en las elecciones generales "en diciembre", que permitirá que Pedro Sánchez siga "cuatro años más" como presidente del Gobierno.

Son pronósticos que Abel Caballero ha lanzado durante su intervención en la sesión de inauguración de la Convención Municipalista que el PSOE de Andalucía va a celebrar entre este viernes y este sábado en Huelva, en la que ha compartido escenario con la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas; la presidenta de la Diputación de Huelva y secretaria general del PSOE onubense, María Eugenia Limón, y el alcalde de Huelva y candidato a la reelección, Gabriel Cruz.

Abel Caballero ha comenzado su intervención en este acto proclamando que los alcaldes socialistas son "los mejores del mundo", y reivindicando su labor en este mandato que ahora acaba que ha sido tan "difícil" porque los ediles "recién elegidos" tras los comicios de 2019 lo arrancaron coincidiendo con el inicio de la pandemia de Covid-19, que los alcaldes la vivieron "al pie de la calle, manteniendo todo" lo que era necesario, lo que les da "un valor infinito", según ha defendido.

El regidor vigués ha reivindicado que "conseguimos doblarle el pulso" a la pandemia, a aquel "momento tan dramático, terrible y complicado", con unidad, estando "juntos, unidos" entre los representantes socialistas, que llevaron a cabo "un trabajo extraordinario", y por eso los socialistas, según ha augurado, van a revalidar en las elecciones locales del 28 de mayo "todas las alcaldías" que actualmente ocupan en España y a ganar otras.

"Vamos a arrasar, porque hicisteis un trabajo excepcional, único", ha exclamado Abel Caballero dirigiéndose a los alcaldes y candidatos socialistas presentes en la inauguración de esta Convención Municipalista del PSOE-A, tras lo que ha advertido de que, en lo que respecta a él como candidato a la reelección como alcalde de Vigo, "no se conforma" con lograr "menos del 70 por ciento de los votos". Además, ha avisado de que "no me conformo con gobernar" su ciudad "cuatro años más", y "no renuncio a seguir" presentándose para optar a más mandatos, porque "nos lo pide nuestra gente", y la palabra "jubilarse no está en mi diccionario".

"No me voy de Vigo ni con lanzallamas", ha bromeado en esa línea Abel Caballero, que ha augurado que el PSOE va a "volver a ganar" la presidencia de la FEMP tras los próximos comicios locales, porque "ganaremos ayuntamientos y diputaciones", y ha añadido que "muy poquito después toca revalidar en diciembre el Gobierno de España", y el PSOE lo logrará y va a tener a Pedro Sánchez como "presidente del Gobierno cuatro años más", según ha vaticinado.

El alcalde de Vigo ha concluido destacando que la "política local" ha dejado de estar "colocada en un lateral del escenario" para figurar en "el centro" del mismo, y animando a los candidatos socialistas a salir a las próximas elecciones municipales "con las ganas y la fuerza" de saber que "unidos no hay quien nos pare", ha sentenciado.