Abierto el plazo hasta el 20 de junio para participar en el concurso fotográfico 'Alas del Odiel' 2026 de Huelva

Archivo - Primer premio del concurso fotográfico 'Alas del Odiel' en la última edición. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha abierto el plazo de participación en una nueva edición del concurso fotográfico 'Alas del Odiel', una iniciativa que busca poner en valor el patrimonio natural del entorno a través de la fotografía. Las solicitudes ya están abiertas y podrán presentarse hasta el 20 de junio de 2026.

El Área de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva ha informado en una nota de la nueva edición del concurso fotográfico 'Alas del Odiel', una propuesta centrada en la fauna aviar del Paraje Natural Marismas del Odiel, enclave de gran valor ecológico declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco.

El certamen tiene como objetivo fomentar el conocimiento y la apreciación del patrimonio natural, al tiempo que promueve la participación ciudadana en actividades culturales vinculadas al medio ambiente y al ocio saludable. Además, las imágenes seleccionadas formarán parte de una exposición pública en un espacio cultural municipal. La convocatoria está dirigida a personas mayores de 16 años, residentes o no en Huelva, y la participación es gratuita.

Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías, que deberán ser originales, inéditas y centradas en aves en libertad dentro del espacio natural de las Marismas del Odiel. Las obras deberán presentarse en formato digital, cumpliendo los requisitos técnicos establecidos en las bases, y enviarse a través de plataformas como WeTransfer, Google Drive o Dropbox al correo habilitado por la organización.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 20 de junio a las 24,00 horas. El jurado, compuesto por profesionales del ámbito de la fotografía y representantes de la Concejalía de Cultura, valorará aspectos como la adecuación a la temática, la creatividad, la originalidad y la calidad técnica de las imágenes presentadas. En cuanto a los premios, se establece un primer premio de 500 euros y diploma acreditativo, un segundo premio de 300 euros y un tercero de 150 euros.

Asimismo, se concederán cinco accésits que incluirán diploma y la participación en la exposición colectiva. Las bases completas y el formulario de inscripción pueden consultarse y descargarse a través de la web municipal, así como en las dependencias del Área de Cultura.