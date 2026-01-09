El abogado onubense Fernando Vergel recibe la Gran Cruz al Mérito de la Abogacía española tras 60 años de ejercicio

Fernando Vergel recibe la Gran Cruz al Mérito de la Abogacía española. - COLEGIO DE ABOGADOS

HUELVA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, CGAE, Salvador González, ha impuesto al abogado onubense, Fernando Vergel Araújo, la máxima distinción que otorga la corporación profesional: la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía.

Según ha indicado el Colegio de Abogados en una nota de prensa, Salvador González ha destacado que la concesión fue aprobada por unanimidad del Pleno del Consejo, recordando que se trata de "la más alta de las distinciones en nuestro escalafón de reconocimientos" y que es la segunda vez que un decano del Colegio de Huelva recibe este honor, aludiendo a Juan José Domínguez.

González también subrayó la huella personal y profesional del homenajeado, señalando que "serás recordado por tu humanidad, por defender siempre al débil y por estar cuando se te ha necesitado, especialmente en los momentos más duros". Una trayectoria marcada, ha añadido, por el compromiso con la justicia, el turno de oficio y la dignidad de la profesión.

El decano del Colegio de Abogados de Huelva, ICAH, Antonio Bernal, ha felicitado a Vergel por el "merecido reconocimiento a un profesional destacado y ejemplar del que todos nos sentimos orgullosos". Bernal considera que el homenajeado ha demostrado un compromiso "inquebrantable" con la defensa de los valores de la abogacía. Quiso agradecerle públicamente la labor realizada durante las seis décadas de ejercicio profesional, destacando que "es un ejemplo de honestidad profesional y sus valores merecen un reconocimiento como éste, la máxima condecoración que otorga la abogacía en España".

Fernando Vergel lleva 60 años de ejercicio profesional, de ellos 45 con cargos de responsabilidad en el seno del Colegio de Abogados de Huelva. Considera que la Gran Cruz es "la mayor satisfacción" que le pueden dar a un abogado. Visiblemente emocionado ha afirmado que se lo dedica a su familia, "ellos han sido los que han soportado la dedicación casi absoluta que he tenido a la profesión, como abogado y también como componente de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Huelva".

Así, para Vergel, la Gran Cruz supone la culminación a una carrera profesional. "Me siento muy satisfecho porque han sabido valorar mi labor como abogado. En todo este tiempo, solo se suspendió un juicio por mi culpa, por enfermedad".

También ha aprovechado para recordar que "la vocación es fundamental en la abogacía". "He hecho lo que he podido pero, he sabido que esta era mi profesión, siempre he tenido conciencia de ello", ha apostillado.

Está en posesión de la Medalla de Huelva que concede el Ayuntamiento de la capital, de la Insignia de oro del Colegio Oficial de Arquitectos onubense y del Colegio de Abogados de Huelva, entre otros honores. El condecorado con la Gran Cruz ha intervenido en unos 10.000 procesos en audiencias provinciales de diversas zonas de España, además del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y colegiado desde el 31 de mayo de 1966. En 1977 obtuvo por oposición la plaza de jefe de la Asesoría Jurídica de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Huelva hasta la disolución de dicho organismo. Fue asesor jurídico del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva de forma ininterrumpida durante 34 años.

Al acto de imposición de la Gran Cruz también acudieron profesionales de diferentes ámbitos de la sociedad onubense y andaluza, como el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Cadeca, Federico Fernández; el director general de Justicia de la Junta de Andalucía, Esteban Rondón; o el presidente de la Audiencia Provincial de Huelva, Esteban Brito, entre otras autoridades.