Acuaes adjudica por 8,6 millones las obras de la nueva depuradora de Mazagón (Huelva)

Mazagón. - AYUNTAMIENTO DE MOGUER

HUELVA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha adjudicado el contrato de ejecución de las obras de la nueva depuradora de Mazagón (Huelva). Se han recibido un total de 13 ofertas, resultando adjudicataria la empresa ACSA Obras e Infraestructuras, S.A.U. por un importe de 8,6 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 22 meses, incluidos los seis meses correspondientes a la fase de puesta en marcha de las instalaciones.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, también se ha adjudicado, por 356.950 euros, el contrato de servicios de asistencia técnica a la dirección de obra, que comprende la supervisión y control de la ejecución, la coordinación de seguridad y salud, así como el seguimiento medioambiental de las obras.

La actuación tiene por objetivo ampliar la capacidad de tratamiento de la actual EDAR hasta los 3.569 metros cúbicos al día, lo que permitirá prestar servicio a una población de 19.632 habitantes equivalentes, capacidad suficiente para atender las necesidades durante la época estival, tanto en la situación actual como en el año horizonte (2048).

Además, la nueva depuradora permitirá mejorar la calidad de los vertidos al mar mediante la reducción de los parámetros de carga orgánica y de nutrientes presentes en el efluente, en cumplimiento de la Directiva UE 2024/3019 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y reducir la concentración bacteriana hasta los valores límites de emisión establecidos en el Real Decreto 1341/2007 sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

La instalación estará dotada de un nuevo pretratamiento con dos líneas de desbaste y desarenado-desengrasado, un tanque de laminación y tres líneas de tratamiento biológico de aireación prolongada en reactores tipo carrusel, seguidos de decantación secundaria.

Para la eliminación de fósforo y nitrógeno se dispone de sistemas de dosificación de cloruro férrico y aporte de carbono externo. Previamente al vertido se conecta con el canal de cloración ya existente. Asimismo, la EDAR cuenta con una nueva línea de fangos consistente en dos espesadores de gravedad, deshidratación mediante centrífugas y almacenamiento en tolva, espesamiento y deshidratación, así como dos sistemas de desodorización, en el pretratamiento y línea de fangos, mediante torres de carbón activo.

La actuación se completa con la renovación del tramo terrestre del emisario, mediante la instalación de una nueva conducción de 630 mm de diámetro y 318 metros de longitud, y el traslado del pozo de conexión con el emisario submarino fuera del Dominio Público Marítimo Terrestre, procediendo a la demolición del pozo actual.

Además, se van a desarrollar obras de adecuación de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) de El Remo, para cumplir con el nuevo Reglamento de Dominio Público Hidráulico con relación a los desbordamientos del sistema de saneamiento durante episodios de lluvias. También está previsto que se construya una nueva acometida eléctrica de 456 metros, en su mayoría soterrada, el desmantelamiento de la actual línea aérea que discurre hasta la playa y la restauración de su servidumbre.

El objetivo de Acuaes es que las obras adjudicadas puedan iniciarse durante el próximo mes de octubre, una vez se formalicen los contratos, se apruebe el Plan de Gestión Integral de la obra y se levante el acta de comprobación de replanteo. La actuación va a ser financiada en un 60% por los fondos Feder 2021-2027 correspondientes a la Administración General del Estado.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía abonará el 40% restante durante la construcción de las obras, conforme a la adenda al convenio firmado el 2 de noviembre de 2021 entre Acuaes, el Ayuntamiento de Moguer y la Consejería.