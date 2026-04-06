La Aemet activa el aviso amarillo este martes en Aracena (Huelva) por rachas de viento de hasta 70 km/h

Archivo - Imagen de archivo de una ciudadana luchando contra fuertes vientos. - Marian León - Europa Press - Archivo

HUELVA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes, 7 de abril, el aviso amarillo en la provincia de Huelva por fuertes vientos, que podrían alcanzar rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

Según ha informado la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, el aviso afectará a la comarca de Aracena entre las 10,00 y las 18,00 horas, donde se prevén vientos de componente sur con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora.

Para esta jornada, se esperan cielos nubosos o muy nubosos en el conjunto de la provincia, con chubascos que podrían ir ocasionalmente acompañados de tormentas, así como posibilidad de depósito de barro.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso generalizado, tanto en las mínimas como en las máximas, que será localmente notable en zonas del interior. Las mínimas se alcanzarán al final del día.

Los vientos soplarán de componente sur, flojos a moderados en el interior y moderados en el litoral, con rachas muy fuertes en la zona de Aracena.