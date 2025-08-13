Alcalde de Almonte (Huelva) dice que la situación hídrica de Doñana "desmonta el discurso alarmista contra Matalascañas"

ALMONTE (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, ha valorado de forma "positiva" el "buen estado hídrico" de la marisma de Doñana, que mantiene en pleno mes de agosto "amplias zonas inundadas". Para el alcalde, esta situación "desmonta el discurso alarmista que en temporadas pasadas señalaba a Matalascañas como única causa de su deterioro".

Según ha indicado el Ayuntamiento almonteño en una nota de prensa, un año hidrológico lluvioso ha permitido que lagunas y marismas recuperen un aspecto que "no se veía desde hace años", "desmontando el discurso alarmista que en temporadas pasadas señalaba a Matalascañas como única causa de su deterioro".

En este sentido, Bella ha subrayado "las afirmaciones exageradas" de otros momentos por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y grupos ecologistas, que "acusaron públicamente a la urbanización costera almonteña de ser responsable del secado de Santa Olalla", asegurando que "las extracciones de agua para consumo humano y turístico reducían el nivel freático y cortaban la recarga de la laguna".

"Se hicieron afirmaciones categóricas en un contexto de sequía extrema, sin reconocer el peso que las precipitaciones, o su ausencia, tienen en el sistema. Hoy vemos que, con lluvias suficientes, la recuperación es evidente", ha afirmado el primer edil.

Asimismo, Bella ha señalado que "frente a los discursos del Ministerio y de algunas organizaciones, lo cierto es que desde la Administración central no se ha invertido ni un solo euro en actuaciones para corregirlo". En cambio, desde el Ayuntamiento, según ha apuntado Bella, "sí se han ejecutado medidas concretas: nuevos sondeos para garantizar el abastecimiento, programas de detección de fugas para reducir consumos y la implantación de jardines xerófilos, con especies adaptadas a entornos secos y de bajo requerimiento hídrico".

Desde el consistorio almonteño han insistido en que la gestión de Doñana "debe abordarse con datos completos, análisis rigurosos y una visión global que incluya todos los factores que influyen en su equilibrio natural". "No es útil ni justo construir diagnósticos simplistas que criminalicen a nuestros vecinos. Este equipo de gobierno va a seguir apostando por un modelo de conservación compatible con la vida y el desarrollo sostenible de quienes convivimos con este espacio único", ha concluido el alcalde.