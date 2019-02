La alcaldesa de Almonte (Huelva) lamenta que la Eurocámara presente informe sobre Doñana "de espaldas a sus habitantes"

Publicado 18/02/2019 21:53:02 CET

ALMONTE (HUELVA), 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almonte (Huelva) y presidenta de la Asociación Nacional de Municipios con Territorio en Parques Nacionales, Rocío Espinosa, ha lamentado que el informe elaborado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo tras la visita de los europarlamentarios al Parque Nacional de Doñana el pasado mes de septiembre, que tiene previsto presentarse este miércoles en la Eurocámara, se haya redactado "a espaldas a los ayuntamientos del Parque Nacional de Doñana, y obviando también a los agricultores".

Espinosa ha mostrado en una nota su malestar, porque "de nuevo los representantes europeos toman decisiones y analizan los problemas de espaldas a la población local, algo claramente en contra del tan promulgado desarrollo sostenible: no nos convocaron a ninguna reunión durante su visita, y tampoco a los agricultores, por lo que solo tienen una visión parcial de la situación".

En este sentido, ha subrayado que "lo lógico habría sido reunirse también con los ayuntamientos, que representamos el interés general de los ciudadanos que habitan este territorio, y por supuesto con los agricultores, y no sólo con grupos ecologistas o la Estación Biológica de Doñana".

La regidora almonteña también ha criticado que "el Ayuntamiento no ha tenido acceso a este informe. Desconocemos el documento y nos gustaría contar con esta información, son decisiones que afectan a un municipio y no es normal que no tengamos un conocimiento formal; los ayuntamientos somos instituciones que representan a los ciudadanos de manera directa y como tales deberíamos ser informados y haber formado parte de esta visita".

Rocío Espinosa ha señalado que en el tema del agua, uno de los principales asuntos que se habría abordado en el informe de la Eurocámara, "en los últimos cinco años se han tomado más medidas que en los 25 anteriores y consideramos que se está actuando de manera correcta, por lo que lo lógico es dejar que esas medidas den sus frutos".

Así, ha recordado la aprobación del Plan Especial de Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana; la implementación de un primer trasvase de 4,99 hm3 de agua que ha permitido el cierre de pozos por concesiones de agua superficial; la recuperación de 6,8 hm3 de agua de la finca Los Mimbrales, con la consiguiente reducción de 800 hectáreas de regadío en Almonte; y la recientemente aprobada Ley de Trasvase, entre otras.

Otro de los aspectos en los que al parecer incide el informe es el de los proyectos gasísticos, de los que la alcaldesa de Almonte sí ha realizado una valoración positiva.

"Estamos de acuerdo con que se revise y evalúe el proyecto en su conjunto, tal y como hemos defendido durante toda la legislatura, porque fundamentalmente afecta al municipio de Almonte", ha afirmado, aunque nuevamente, como en el tema del agua, ha indicado que "lamentamos y nos parece inadmisible que no se haya contado con la opinión del Ayuntamiento del municipio afectado".