Alianza institucional para impulsar los vinos del condado de Huelva en mercados estratégicos

La Barcelona Wine Week. - DOP CONDADO

HUELVA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los vinos y vinagres amparados por la DOP Condado de Huelva inician 2026 con la participación en la Barcelona Wine Week 2026 y Madrid Fusión 2026. Esta estrategia refuerza el posicionamiento del Condado de Huelva en el mercado nacional e internacional gracias al apoyo institucional de la Diputación de Huelva y la colaboración de Gusto del Sur, marca de calidad de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el presidente del Consejo Regulador, Vicente Pérez García de Prado, ha destacado que estas citas "representan una oportunidad estratégica para seguir impulsando la comercialización de los vinos del Condado de Huelva, reforzar nuestra marca y apoyar directamente a productores y elaboradores".

"El respaldo institucional es clave para continuar creciendo y posicionar nuestros vinos y vinagres como referencia de calidad", ha manifestado Pérez García de Prado, toda vez que subrayado el papel de las administraciones públicas, ya que "sin este apoyo institucional sería mucho más difícil que nuestras bodegas y elaboradores pudieran estar presentes en eventos estratégicos de primer nivel".

El presidente ha añadido además que estas acciones "no solo posicionan la marca Condado de Huelva", sino que "tienen un impacto directo en el tejido productivo de nuestro territorio, generando oportunidades reales para viticultores, bodegas y elaboradores".

La Barcelona Wine Week 2026, principal evento del vino español de calidad, celebrará su nueva edición del 2 al 4 de febrero en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, consolidando su crecimiento y proyección internacional como plataforma estratégica para bodegas, compradores y prescriptores del sector.

Gracias al apoyo de la Diputación de Huelva, las bodegas amparadas por el sello de calidad del Consejo Regulador estarán ubicadas en el Pabellón 8, nivel 0, calle C (stands 605 al 619). Las bodegas participantes son: Bodegas Contreras Ruíz, Bodegas del Socorro, Bodegas Infante, Bodegas Magasé, Bodegas Oliveros, Bodegas Rubio, Bodegas Vega Menacho, Bodegas y Viñedos Garay.

Estas bodegas presentarán la diversidad de los vinos blancos y tintos, vinos generosos, vinos naturales, vino naranja y vinagres del Condado de Huelva, reforzando la visibilidad internacional de la Denominación de Origen.

MADRID FUSIÓN 2026

La vigésimocuarta edición de Madrid Fusión Alimentos de España se celebró del lunes 26 al miércoles 28 de enero de 2026 en el Pabellón 14 de IFEMA Madrid, bajo el lema 'El Cliente toma el Mando'. El congreso aspiraba a superar las cifras récord de 2025, con más de 26.000 visitantes profesionales y más de 1.350 periodistas acreditados, consolidándose como la cumbre gastronómica más influyente del mundo.

La DOP Condado de Huelva participó con un taller de maridaje a tres bandas, junto al chef Juanlu Fernández (Restaurante LÚ, Cádiz) y el Consejo Regulador de Priego de Córdoba, con el respaldo de Gusto del Sur. El taller puso en valor la unión entre alta gastronomía, vinos y vinagres del Condado de Huelva y aceites de Priego de Córdoba, mostrando la excelencia de los productos andaluces ante profesionales del sector y medios especializados.

Además, los vinos generosos del Condado de Huelva se degustaron en otras actividades realizadas en el expositor de 'Gusto del Sur', marca de calidad de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. El Consejo Regulador del Condado de Huelva reafirma su compromiso con la promoción, comercialización y apoyo a productores y elaboradores, impulsando acciones estratégicas que fortalecen la visibilidad de los vinos y vinagres del Condado de Huelva como símbolo de calidad, tradición, innovación y excelencia agroalimentaria andaluza.