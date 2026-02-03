Almonte (Huelva) afirma que el paseo marítimo de Matalascañas estará listo en el mes de junio tras las obras

Inicio el pasado 23 de enero de las obras del paseo marítimo de Matalascañas. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha anunciado este martes que el paseo marítimo de Matalascañas, cuyas obras de emergencia comenzaron el pasado 23 de enero tras verse dañado por los diferentes temporales, estará listo en el mes de junio, coincidiendo con el inicio de la temporada estival.

Así lo ha indicado el Consistorio en un sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en las que ha informado de que este lunes mantuvo una reunión con la empresa adjudicataria de las obras y que, en la misma, se realizó una presentación técnica sobre la solución definitiva para la ejecución del proyecto del paseo marítimo.

Al respecto, señala el Ayuntamiento que tras los estudios técnicos y estructurales llevados a cabo, los especialistas en ingeniería marítima responsables de la obra "han confirmado que estará finalizado el próximo mes de junio, con el objetivo de que pueda estar operativo durante la presente temporada de verano".

El Ayuntamiento de Almonte ha destacado que se trata de una actuación "prioritaria" para "garantizar la seguridad, mejorar la imagen del núcleo turístico y reforzar su proyección de futuro".

El Consistorio licitó y otorgó las obras por procedimiento de urgencia, por valor de 732.033 (sin IVA) --con una subvención de casi 400.00 euros del Ministerio de Política Territorial--. Se trata de una actuación sobre un tramo de 125 metros en el paseo marítimo de Caño Guerrero, en el sector Palmito de Matalascañas, afectado por los diversos temporales y especialmente por la borrasca 'Francis'.

Estas actuaciones comprenden la reparación estructural, estabilización del terreno, mejora del drenaje y protección frente a la acción erosiva del medio marino, con el fin de "garantizar la seguridad, funcionalidad y durabilidad del paseo marítimo". La intervención incluye tanto la plataforma del paseo como los elementos de borde y contención asociados al frente marítimo, así como el talud adyacente hacia la playa, en la medida necesaria para garantizar la estabilidad global del conjunto.

Este tramo del paseo marítimo de Caño Guerrero "presenta un conjunto de patologías derivadas fundamentalmente de la acción continuada del medio marino y de la dinámica litoral", de forma que "los episodios de temporales marítimos, caracterizados por oleaje de elevada energía y sobre-elevaciones del nivel del mar, han provocado procesos de erosión progresiva del material granular que constituye el apoyo del paseo", señalaba la documentación de la licitación de las obras.

Apuntaba esta documentación que, como consecuencia directa de dicha erosión, "se ha producido el lavado del terreno de trasdós y de los materiales de relleno, generando huecos y pérdidas de confinamiento bajo los elementos rígidos de hormigón que conforman el borde del paseo", lo que ha dado lugar al "descalce parcial de los elementos estructurales", así como a "movimientos diferenciales y roturas localizadas".