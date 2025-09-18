Almonte (Huelva) aprueba en Pleno la zona ORA de Matalascañas, que incluye un plan de asfaltado de 6 millones de euros

ALMONTE (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha aprobado este jueves, con los votos del grupo de gobierno de Ilusiona, la adjudicación del servicio de ordenación y regulación del estacionamiento (ORA) en Matalascañas, que incluye una inversión de más de seis millones de euros para el asfaltado de las calles del núcleo costero.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, se trata de una actuación "de gran alcance" que "permitirá modernizar la urbanización costera del municipio, dando respuesta a una de las demandas más importantes de los vecinos y visitantes, situándola en un nivel acorde a su peso turístico en la provincia".

El alcalde, Francisco Bella, ha destacado que el proyecto "no supone coste alguno para las arcas municipales", ya que "la inversión será asumida por la empresa adjudicataria dentro del contrato de gestión de aparcamientos". "Es un hito en la historia de Matalascañas. Disponer de esta cantidad para renovar su pavimentación, nos permitirá contar con una urbanización moderna, ordenada y adaptada al turismo, sin que ello recaiga en los impuestos de los almonteños", ha señalado.

Bella ha incidido además en la "presión" que soporta Matalascañas durante el verano. "Mientras que en todo el territorio almonteño hay censados en torno a 18.000 vehículos, en temporada alta, Matalascañas llega a acoger hasta 40.000 coches diarios", ha dicho.

"Esa diferencia refleja el esfuerzo que asumimos como Ayuntamiento para mantener unas infraestructuras que utilizan decenas de miles de visitantes. Con este contrato conseguimos que quienes hacen uso de ese espacio, contribuyan también a su mantenimiento, lo que se traduce en una importante inversión para mejorar Matalascañas", ha subrayado el primer edil.

El contrato aprobado regula el estacionamiento en el núcleo costero y obliga a la empresa adjudicataria a realizar una inversión inicial "de gran envergadura". Bella ha afirmado que este modelo, "que ya se mira con interés desde otros municipios, garantiza solvencia y ofrece una solución estructural a uno de los grandes problemas de ordenación que arrastraba Matalascañas".

Además, el plan contempla una partida de más de dos millones de euros para la mejora de calles en Almonte, "completando así un programa de actuaciones que alcanza casi nueve millones de euros en total".

Finalmente, el Ayuntamiento ha subrayado que la regulación del estacionamiento se organizará en distintas zonas con diferentes tarifas, como ya se avanzó meses atrás. Contemplando "bonificaciones y precios especiales" para residentes. De este modo, señala que "se garantiza que la medida no afectará de igual forma a toda la urbanización y que los vecinos de Almonte tendrán condiciones ventajosas y de gratuidad en algunas áreas". "Con ello, se garantiza que el sistema resulte equilibrado para residentes y visitantes", ha remarcado.