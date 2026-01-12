Almonte (Huelva) estudiará solicitar responsabilidad patrimonial vía legal "si no hay apoyo" estatal para Matalascañas

Imagen de los daños ocasionados por el pasado temporal que barrió Matalascañas (Huelva). - Rocío Ruz - Europa Press

ALMONTE (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) está trabajando estos días en la preparación del encuentro que mantendrá el 14 de enero en Madrid en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Una reunión que considera "clave" para abordar la "grave situación" que atraviesa el litoral de Matalascañas tras el paso del último temporal y ha advertido de que, "en ausencia de apoyo estatal", estudiará la solicitud de responsabilidad patrimonial por las vías legales correspondientes.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha señalado que el objetivo del Ayuntamiento en este encuentro será trasladar "con claridad" la situación "de angustia" que se vive en el núcleo costero, "tanto por parte de los vecinos como de los empresarios que desarrollan su actividad en la zona", así como por la propia administración local, "superada por un problema que viene reconocido como una catástrofe natural".

Bella ha subrayado que a los efectos del temporal se suma un factor "determinante" que es "la falta de aportes de arena durante más de siete años, una circunstancia que ha agravado de manera notable los daños sufridos por el paseo marítimo y ha incrementado la vulnerabilidad del frente litoral". "Eso ha hecho que los efectos sean tan indeseables como los que estamos padeciendo", ha señalado.

En este contexto, ha explicado que el Ayuntamiento acudirá a la reunión con "una petición clara"; la "ayuda institucional" y un pronunciamiento "definitivo" por parte del Estado sobre "si va a intervenir, de qué manera y con qué alcance". "Esperamos que haya una respuesta clara que permita saber a qué atenernos", ha indicado.

Una vez conocida esa posición, el consistorio almonteño "adoptará las decisiones que considere necesarias". "El Ayuntamiento no se va a quedar parado. Vamos a tirar adelante", ha afirmado el primer edil, quien ha advertido de que, "en ausencia de apoyo estatal", el Consistorio estudiará la solicitud de responsabilidad patrimonial por las vías legales correspondientes, "sin renunciar al mismo tiempo a buscar soluciones que permitan actuar con la mayor rapidez posible".

El objetivo, ha añadido, es "garantizar" una solución que "dé respuesta" tanto a la "seguridad de los inmuebles" de los vecinos como a "la continuidad de la actividad económica de los empresarios, minimizando el impacto social y económico de esta situación".

El alcalde ha señalado, finalmente, que durante esta semana se están preparando "todos los argumentos técnicos y administrativos" que se trasladarán al Ministerio, con el fin de que la reunión del próximo día 14 sea "lo más productiva posible" y "permita avanzar hacia una solución real y efectiva para Matalascañas".