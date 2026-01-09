Almonte (Huelva) lamenta que "años sin aportes de arena" hayan provocado la "degradación" del paseo de Matalascañas

Imagen de los graves daños ocasionados por el pasado temporal que barrió Matalascañas. - Rocío Ruz - Europa Press

ALMONTE (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha salido al paso de las recientes declaraciones realizadas por responsables del Gobierno central en relación con la situación del paseo marítimo de Matalascañas, reiterando que el origen del "grave deterioro" sufrido por esta infraestructura "no responde a una crisis de competencias, sino a una ausencia prolongada de auxilio institucional durante más de siete años, pese a la existencia de informes técnicos y advertencias reiteradas sobre la vulnerabilidad del litoral".

Según ha indicado el Ayuntamiento almonteño en una nota de prensa, desde el Consistorio se ha subrayado el hecho de que en los tramos de playa donde se ha realizado ya una aportación de arena "no se han producido daños significativos durante el último temporal, mientras que los derrumbes y desperfectos más graves se han concentrado precisamente en aquellas zonas donde no se actuó, dejando el frente litoral sin protección frente al oleaje".

El Ayuntamiento ha insistido en que la aportación de arena se produce tras "una insistencia constante y reiterada" del propio Consistorio, que venía alertando desde hace años del "riesgo cierto de colapso del paseo marítimo si no se ejecutaban las actuaciones previstas". "La no materialización de esas medidas en tiempo y forma ha permitido que la erosión avance progresivamente hasta provocar daños materiales de gran envergadura en una infraestructura esencial", han indicado.

En este sentido, el Ayuntamiento de Almonte ha puesto de manifiesto en distintos ámbitos institucionales "la omisión de auxilio institucional" y "el retraso injustificado del Ministerio", una situación que, a su juicio, "tiene consecuencias visibles y cuantificables".

En este sentido, desde el Consistorio se señala que los daños en el paseo marítimo de Caño Guerrero "superan ampliamente la capacidad económica municipal", lo que hace "materialmente imposible que el Ayuntamiento pueda asumir por sí solo la reparación y protección del litoral".

En este contexto, el Ayuntamiento de Almonte constata que en los últimos días se ha producido una respuesta coordinada por parte de distintos niveles del Gobierno central para rebatir públicamente las manifestaciones del alcalde. Una reacción que contrasta con "la ausencia de actuaciones preventivas durante años" y que "no contribuye a resolver con la urgencia necesaria una situación que venía siendo advertida reiteradamente por los servicios técnicos".

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha reiterado que el Ayuntamiento está actuando desde el "primer momento" con todos los medios a su alcance, "activando recursos propios, ejecutando medidas de emergencia y coordinándose con los servicios técnicos para minimizar riesgos y garantizar la seguridad". No obstante, ha subrayado que la magnitud de los daños "hace imprescindible una intervención decidida y urgente del Gobierno, con recursos suficientes y actuaciones reales sobre el terreno".

Desde el Consistorio se insiste en que el debate "no debe desviarse hacia planteamientos ajenos a la urgencia actual, ni utilizarse para diluir responsabilidades". La prioridad "sigue siendo actuar de manera inmediata y eficaz para proteger a la ciudadanía, a la actividad económica y a un enclave estratégico para el municipio y la provincia".

El Ayuntamiento de Almonte ha reiterado su "plena disposición" a la colaboración institucional y al diálogo, pero reclama que las respuestas se traduzcan en "auxilio institucional efectivo, decisiones ejecutivas y actuaciones concretas, más allá de declaraciones públicas".

"Porque gobernar, significa actuar cuando los daños son reales y la urgencia es evidente, atendiendo a la ciudadanía y anticipándose a las consecuencias, no reaccionando únicamente cuando estas ya se han producido", han concluido desde el Consistorio.