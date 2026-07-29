Almonte (Huelva) prepara la Venida de La Virgen con un dispositivo que garantice la seguridad de peregrinos y el entorno

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, y la delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) presentó este martes el Plan Venida 2026, la programación y el despliegue preparado para garantizar la seguridad de los peregrinos en el traslado de la Virgen del Rocío desde la aldea hasta el núcleo urbano almonteño y la organización en los días previos, una planificación en la que se lleva trabajando con "gran esfuerzo" durante los últimos meses.

Según ha indicado el Ayuntamiento almonteño en una nota de prensa, el acto fue presidido por el alcalde de Almonte, Francisco Bella, y contó con representantes de la Junta de Andalucía, Subdelegación del Gobierno, representantes de la Hermandad Matriz de Almonte, representantes municipales y representantes del cuerpo de Seguridad.

Antes de dar paso al contenido de la reunión, el alcalde quiso poner el acento en el "profundo significado" que la Venida de la Virgen del Rocío tiene para Almonte, recordando que se trata de "uno de los acontecimientos más importantes y esperados por los vecinos del municipio".

Asimismo, subrayó cómo el pueblo de Almonte comienza a prepararse con meses de antelación para recibir a su Patrona, implicándose activamente en todos los aspectos relacionados con este "acontecimiento excepcional", que cada siete años reúne a miles de personas y sitúa al municipio "en el centro de la devoción rociera".

A continuación, la delegada del gobierno en Huelva, dio a conocer el dispositivo que se impondrá a partir de agosto con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y el entorno. La delegada ha subrayado la "importancia" de coordinarse con el resto de administraciones para que "no ocurran incidentes graves".

Para ello, se activará el Plan territorial de Emergencias de Andalucía el día 19 de agosto, el cual actúa como marco superior de coordinación autonómica ante grandes concentraciones de masas. Por parte del Ayuntamiento, se activará también otro plan de emergencias local el día 14 de agosto, coincidiendo con la festividad del Rocío Chico.

Este plan aglutina aspectos relacionados como la circulación o el estacionamiento por la aldea. Una acción de este plan sería que desde el 14 de agosto estará prohibido estacionar en las calles de El Rocío. Para ello, se habilitarán unas bolsas de aparcamiento para que los vehículos puedan estacionar a las afueras del Rocío. Solo se mantendrá el aparcamiento ubicado en el real de la aldea para aquellos devotos que deseen visitar la ermita.

En cuanto al traslado desde El Rocío hasta Almonte, se instalarán torretas de iluminación en el cruce del merco y en el cruce del camino de la virgen, además de iluminación de bomberos y ejército en el puente del Olivarejo. Por su parte, el Ayuntamiento de Almonte señalizará vías alternativas de evacuación entre el camino de los Llanos y el camino de los Taranjales.

El puesto de mando avanzado se ubicará en las oficinas del Cecopi en la aldea de El Rocío en la que se pueden encontrar la dirección de los dos planes operativos además de todo el cuerpo de seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, 061, etc.). Este organismo se puso en marcha con la Romería del Rocío y ha contribuido a mejorar y reforzar la seguridad en la aldea del Rocío.

Además, conforme vaya avanzando el traslado el dispositivo se desplazará al puesto de mando avanzado de Almonte ubicado en el Chaparral. Cabe mencionar también que a partir del día 14 de agosto el Ayuntamiento de Almonte en coordinación con otros organismos reforzará el despliegue de policías y Guardia Civil.

Como novedad, la instalación de 14 balizas de geolocalización distribuidas estratégicamente a lo largo del camino. Estos puntos permiten identificar con precisión la ubicación exacta de cualquier persona, facilitando una intervención mucho más rápida por parte de los servicios de emergencia y reduciendo significativamente los tiempos de respuesta.

Finalmente, el Ayuntamiento de Almonte junto con la asociación de agricultores Puerta de Doñana trabajan en una colaboración destinada a mejorar y acondicionar parte del Camino de la Virgen, concretamente en el tramo situado junto a las parcelas agrícolas de los agricultores de la zona.

Entre las actuaciones previstas se contempla el riego del camino para reducir la generación de polvo y mejorar las condiciones de paso, así como el desbroce, la limpieza y el adecentamiento de las zonas aledañas a las fincas. Asimismo, se plantea la mejora de la iluminación de este tramo, con el fin de reforzar la seguridad de todas las personas que transiten por él, especialmente durante los momentos de mayor afluencia.

Como cierre del acto, las distintas administraciones y entidades implicadas coincidieron en destacar la importancia de la colaboración institucional y la coordinación de recursos para afrontar con las máximas garantías un acontecimiento de la magnitud de la Venida de la Virgen del Rocío.

El dispositivo presentado es el resultado de meses de trabajo conjunto y planificación, con el objetivo de ofrecer una respuesta eficaz ante cualquier circunstancia y garantizar el normal desarrollo de una tradición profundamente arraigada en la identidad de Almonte.

El Ayuntamiento de Almonte ha agradecido la implicación de todos los organismos participantes, así como la colaboración de colectivos, agricultores, hermandades y vecinos, cuya contribución resulta fundamental para el éxito de este acontecimiento. De esta forma, el municipio continúa avanzando en los preparativos para recibir a su Patrona, "reafirmando su compromiso con la seguridad, la organización y la conservación de una de las manifestaciones religiosas y culturales más emblemáticas de Andalucía".