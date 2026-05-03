Por Andalucía afea el "colapso" del sistema de Dependencia y propone un "sistema ágil" con plazos garantizados

El candidato de la coalición Por Andalucía al Parlamento andaluz por la provincia de Huelva, José Antonio Jiménez. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la coalición Por Andalucía al Parlamento andaluz por la provincia de Huelva, José Antonio Jiménez, ha recriminado la situación "crítica" del Sistema de Dependencia en la provincia y en el conjunto de Andalucía, donde "miles de personas continúan esperando una ayuda" que "llega demasiado tarde o directamente no llega".

Tal y como ha considerado la confluencia en una nota, Jiménez ha alertado de que la comunidad registra cifras "especialmente preocupantes", con cerca de 7.000 personas fallecidas en 2025 --120 en la provincia de Huelva-- mientras aguardaban la prestación, lo que supone más de 21 muertes al día. Solo en marzo murieron 672 personas en lista de espera y en los tres primeros meses de 2026 ya se contabilizan 1.567 fallecimientos en esta situación. "Estamos ante un fracaso del sistema que tiene consecuencias irreversibles para miles de familias", ha subrayado.

En el caso de Huelva, la situación reproduce ese "colapso estructural", con retrasos que "superan ampliamente" los plazos legales. Actualmente, la espera media ronda los 477 días, "muy por encima de los 180 días que establece la normativa". "Esto significa que muchas personas dependientes pasan más de un año esperando un derecho que debería ser inmediato", ha explicado el candidato.

Al hilo, Jiménez ha señalado directamente a la gestión del Gobierno andaluz presidido por Moreno, al que acusa de "abandonar a las personas más vulnerables, especialmente a quienes no pueden permitirse pagar una residencia privada o cuidados particulares".

Frente a esta situación, Por Andalucía plantea una reforma integral del sistema basada en el cumplimiento de la ley y la humanización del proceso. "Vamos a hacer algo que parece revolucionario para el actual Gobierno: cumplir los plazos y poner a las personas en el centro", ha afirmado Jiménez.

Entre las principales propuestas destacan la implantación del sistema '3x3', que garantiza la resolución de solicitudes en un máximo de tres meses y otros tres meses para la asignación del recurso, la aplicación del modelo '1x1' en casos urgentes, especialmente para personas con enfermedades avanzadas, el refuerzo del sistema con la duplicación del personal de valoración y el establecimiento de indemnizaciones automáticas si la administración incumple los plazos legales.

Además, la coalición propone eliminar las barreras actuales en el acceso a la solicitud. "Hoy muchas personas mayores se ven obligadas a pagar gestorías porque no pueden hacer el trámite digital. Es injusto que se tenga que pagar para acceder a un derecho básico", ha criticado.

En este sentido, Por Andalucía apuesta por garantizar que todas las solicitudes puedan realizarse de forma presencial, gratuita y con asistencia pública, evitando así la exclusión derivada de la brecha digital.

Para Jiménez, la situación de la dependencia "no es solo un problema administrativo, sino una cuestión de dignidad". "Cada día de retraso es un día más de sufrimiento para las familias y, en demasiados casos, un día que nunca llega a convertirse en ayuda real", ha concluido.

En suma, la coalición ha asegurado que revertir esta situación será "una de sus prioridades en la próxima legislatura", con el objetivo de garantizar que la dependencia vuelva a ser "un derecho efectivo y no una promesa incumplida".