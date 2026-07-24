Con Andalucía exige al Ayuntamiento de Huelva garantizar intérpretes de lengua de signos en todos los actos oficiales

La concejal de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, en la celebración del Día Mundial del Lenguaje de Signos. - CON ANDALUCÍA

HUELVA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Con Andalucía llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Huelva una interpelación para exigir explicaciones al equipo de Gobierno sobre la "ausencia" de intérpretes de lengua de signos española en numerosos actos oficiales organizados o promovidos por el Consistorio, una situación que, a juicio de la formación, supone "una barrera para la participación de las personas sordas y con discapacidad auditiva en la vida pública de la ciudad".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la iniciativa, defendida por la concejal Mónica Rossi, recuerda que tanto la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, como la Ley 27/2007 de reconocimiento de las lenguas de signos españolas y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad obligan a las administraciones públicas a garantizar la accesibilidad en la comunicación en condiciones de igualdad.

Sin embargo, Con Andalucía ha criticado que en Huelva "sigue siendo habitual que plenos, ruedas de prensa, actos institucionales, actividades culturales, deportivas y festivas o campañas de información pública se desarrollen sin servicio de interpretación en lengua de signos, impidiendo que muchas personas puedan acceder a la información municipal en igualdad de condiciones".

"La accesibilidad no puede entenderse como un gesto voluntario ni como una cuestión secundaria. Es un derecho reconocido por la legislación y una obligación de cualquier administración que quiera construir una ciudad verdaderamente inclusiva", ha afirmado Mónica Rossi.

Asimismo, la edil ha lamentado que "las personas sordas sigan encontrándose con barreras para participar en actos públicos organizados por su propio Ayuntamiento", una situación que considera "incompatible con el compromiso institucional que debe existir con la igualdad de oportunidades".

"La inclusión no consiste únicamente en eliminar barreras arquitectónicas. También pasa por garantizar que toda la ciudadanía pueda acceder a la información y participar en la vida pública sin obstáculos de comunicación", ha señalado Rossi.

A través de esta interpelación, Con Andalucía ha reclamado que el equipo de Gobierno explique "cuáles son los motivos organizativos, técnicos, presupuestarios o de cualquier otra naturaleza por los que el Ayuntamiento no garantiza de forma sistemática la presencia de intérpretes de lengua de signos española en la totalidad de las actividades públicas municipales".

"Huelva debe avanzar hacia un modelo de ciudad accesible en todos los ámbitos. No hablamos de un privilegio, sino del cumplimiento de derechos fundamentales que ya están reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico", ha detallado.

La concejal ha concluido asegurando que "ninguna persona debería quedarse fuera de la información pública o de la participación ciudadana por la falta de medidas que son perfectamente planificables". "Esperamos que el Gobierno municipal abandone la improvisación y adopte una política estable que garantice la accesibilidad comunicativa en todos los actos oficiales".