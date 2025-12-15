Por Andalucía lleva al Parlamento andaluz un presunto caso de "apología franquista" en un IES de Paterna (Huelva)

Archivo - El responsable de Política Institucional de IU en Huelva, David F. Calderón. - IU HUELVA - Archivo

HUELVA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) Huelva ha registrado a través del grupo parlamentario Por Andalucía una pregunta parlamentaria para conocer "qué protocolos de actuación" tiene la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ante "posibles casos" de apología del franquismo en centros educativos públicos, "a raíz de los hechos denunciados en el IES Campo de Tejada, en el municipio onubense de Paterna del Campo".

Según ha indicado la coalición en una nota, la iniciativa se produce después de que los alcaldes de Paterna del Campo, Escacena del Campo y Chucena "hayan alertado de supuestas manifestaciones realizadas en el aula por un docente de este centro que podrían suponer el ensalzamiento de la dictadura franquista y de figuras golpistas como el general Mola".

El responsable de Política Institucional de IU Huelva, David F. Calderón, ha explicado que han elevado al Parlamento andaluz una pregunta "para conocer qué protocolo de actuación tiene la Consejería ante hechos gravísimos por el presunto ensalzamiento del franquismo y de figuras del golpe de Estado de 1936 por parte de un profesor de secundaria".

Calderón ha señalado que "este tipo de actuaciones, de confirmarse, contravienen claramente los valores democráticos recogidos en la Constitución española", además de "vulnerar" la Ley de Memoria Democrática, "que obliga a incorporar en el currículo educativo la formación sobre la Guerra Civil, la represión franquista y la promoción de valores de libertad y de prevención frente a los totalitarismos". "No se pueden normalizar en las aulas discursos que blanqueen dictaduras o justifiquen golpes de Estado", ha subrayado.

Desde IU Huelva advierten de la "necesidad" de "contar con herramientas claras para proteger al alumnado ante este tipo de prácticas". "Nos vemos en la obligación de trasladar a la Consejería nuestra preocupación y nuestra exigencia de que existan protocolos claros para proteger al alumnado frente a actuaciones muy peligrosas desde el punto de vista democrático y educativo", ha añadido Calderón.

La pregunta registrada por el grupo Por Andalucía solicita información sobre los protocolos previstos para investigar y sancionar posibles casos de apología del franquismo en el aula, las actuaciones de formación y sensibilización del profesorado en materia de memoria democrática, y los mecanismos de protección del alumnado para que pueda expresar sus inquietudes o denunciar este tipo de situaciones sin temor a represalias.