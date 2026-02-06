Andalucía registra más de 8.600 desalojos preventivos por la borrasca 'Leonardo'

El río Guadalete desborda sus márgenes a su paso por la zona de Las Pachecas en Jerez de la Frontera (Cádiz) provocando importantes inundaciones. A 4 de febrero de 2026, en Jerez de la Frontera, Cádiz). (Foto de archivo).- Rocío Ruz - Europa Press

La cifra de desalojos preventivos que se ha registrado en Andalucía como consecuencia de la borrasca 'Leonardo' supera los 8.600, de los que unos 3.400 se localizan en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Así lo ha puesto de relieve la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en Huelva tras mantener una reunión con la subdelegada del Gobierno en dicha provincia, María José Rico, en la que ha abordado la "afectación extraordinariamente significativa" de esta borrasca en Andalucía, que ha tenido impacto en "al menos seis provincias".

La también ministra de Hacienda ha señalado que la borrasca está provocando esos "desalojos preventivos", además de "cortes de infraestructura y la activación de numerosos dispositivos de emergencia".

Según ha concretado María Jesús Montero, hasta este viernes por la mañana "se han producido más de 8.700 desalojos preventivos en diferentes municipios andaluces", e "incidencias importantes" en las provincias de Cádiz, Málaga, Córdoba, Sevilla, Granada y Huelva.

Además, "se han identificado puntos con niveles de riesgo elevados sobre todo en los cauces fluviales, especialmente en la Cuenca del Guadalquivir y del Guadiana, y hay un total de 34 embalses que han estado desembalsando agua, muchos de ellos porque han alcanzado su capacidad máxima", según ha continuado explicando la vicepresidenta.

Montero ha concretado que, de las aproximadamente 8.600 personas desalojadas, 3.400 pertenecen a la ciudad de Jerez de la Frontera, mientras que el resto "se distribuye a lo largo de los diferentes municipios que se encuentran en situación de mayor riesgo", pertenecientes a seis provincias.

En concreto, la vicepresidenta ha citado los casos de Grazalema, Puerto Real y la residencia de mayores de Arcos de la Frontera en la provincia de Cádiz, así como el Secadero, Benaoján y Cartajima en Málaga; las proximidades del aeropuerto de Córdoba, además de los municipios cordobeses de Baena, Lucena, Palma del Río, Carcabuey, Pedro Abad, Villanueva del Río y Priego de Córdoba; la localidad sevillana de Écija; Gibraleón (Huelva), y Quéntar y Huétor Tájar, en la provincia de Granada.

Estos son los municipios que "tienen en este momento a las familias desplazadas, que no pueden estar en su lugar habitual de residencia o de trabajo porque el riesgo en aquella zona es superior a otros puntos y ha habido que desalojarlas", ha detallado María Jesús Montero.

ZONAS "ESPECIALMENTE VIGILADAS"

De igual modo, ha explicado que hay zonas en el conjunto de la geografía andaluza que están siendo "especialmente vigiladas", como la del aeropuerto de Córdoba por la "crecida" del río Guadalquivir, que este viernes se prevé que alcance "su punto máximo", y la de los desembalses que se están produciendo en Bornos y Arcos de la Frontera, en la provincia de Cádiz.

También ha indicado que "preocupa especialmente la situación del terreno en Grazalema y en otros municipios de la sierra" de Cádiz, como Villaluenga del Rosario, y al respecto ha señalado que en esa zona hay "un equipo de geólogos especialistas desplazados monitorizando la situación del subsuelo, para ver si los acuíferos que alimentan aquella zona están en una situación en la que se puede prever algún tipo de prevención y, por tanto, de actuación por parte de las administraciones".

En Málaga "preocupan la serranía de Ronda, la presa de Montejaque y el Secadero por la afección del río Guadiaro", mientras que, en Jaén, los municipios con "mayor monitorización" son los de Villacarrillo, Andújar y Mengíbar, y en Granada el de Huétor Tájar.

Montero ha advertido además de que hay 15 municipios "incomunicados" actualmente en Andalucía, de los que cinco son de la provincia de Cádiz, tres de Sevilla, dos son de Jaén --dos pedanías-- y cuatro de Granada.

Asimismo, hay 33 puntos de cauces de ríos "en nivel rojo", todos ellos del Guadalquivir salvo uno que pertenece al Guadiana, según ha concretado la vicepresidenta, que ha apuntado que "también preocupa el cauce del Guadalete a su paso por Jerez de la Frontera".

AFECTACIÓN EN CARRETERAS

Por otro lado, actualmente hay 152 carreteras en Andalucía que se encuentran "afectadas" totalmente o en alguno de sus carriles como consecuencia de esta borrasca, especialmente en la provincia de Cádiz, donde hay "50 puntos de afectación", si bien sólo tres de estas carreteras tienen "cortes totales"; en concreto, la N-323 a la altura de Pegalajar (Jaén), la N-340 a la altura de Vejer de la Frontera (Cádiz) y la N-340 a la altura del Rubite (Granada).

Por otro lado, la vicepresidenta ha explicado que la Unidad Militar de Emergencias está actuando en las provincias de Cádiz, Jaén, Granada y Málaga con un dispositivo de 400 efectivos que mantiene desplegados por el territorio andaluz, mientras que la Guardia Civil cuenta con más de 3.500 agentes movilizados y la Policía Nacional con unos 2.600.

Entre las actuaciones que está llevando a cabo la UME, ha resaltado las que realiza en la zona del Campo de Gibraltar, básicamente en el municipio gaditano de San Roque, que este mismo viernes ha visitado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y donde se están realizando "labores de recuperación de los viales y también de apoyo en la evacuación de ciudadanos", ha concretado la vicepresidenta.

"QUE NADIE BAJE LA GUARDIA"

De cara a este fin de semana, María Jesús Montero ha explicado que se va a seguir trabajando por parte del Estado "en tres líneas fundamentales, garantizando la seguridad de la ciudadanía con vigilancia activa y con tareas de prevención, evaluando daños ya consolidados en infraestructuras, en zonas agrícolas y en el litoral, y manteniendo el seguimiento meteorológico y la coordinación interadministrativa".

La vicepresidenta ha advertido de que, a pesar de que el tiempo "ha mejorado" este viernes respecto a este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha avisado de la llegada de "una nueva borrasca" este sábado que "se extendería a lo largo de los próximos días", por lo que ha apelado a la población a que "nadie baje la guardia", y que "la apariencia del día de hoy no haga que la gente cambie los planes que tenía respecto a las recomendaciones que se habían dado" y que "siguen estando plenamente vigentes a pesar de la apariencia de la meteorología", según ha querido dejar claro.

De este modo, desde el Gobierno piden "a los ciudadanos que si los desplazamientos no son necesarios, los eviten; que no se acerquen a los causes, a los lugares donde se pueden producir crecidas del río, y que, en la medida de lo posible, si se encuentran en zonas inundables o de especial dificultad, permanezcan en lugares altos y procuren no acudir a las zonas de garaje" u otras en las que se pueden producir consecuencias "no deseadas".

DECLARACIONES DE ZONAS GRAVEMENTE AFECTADAS

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, ha insistido en señalar que el Gobierno "va a declarar lo que normalmente se llama 'zona catastrófica', que es 'zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil'" para "intentar facilitarle a los ciudadanos que puedan reanudar sus vidas" en los municipios más afectados por este temporal.

No obstante, la vicepresidenta ha apuntado que, "como siempre ocurre en este tipo de emergencias, es necesario que pase la borrasca" antes de acordar esas declaraciones, porque "hoy no tendría mucho sentido" hacerlo, estando aún previsto el paso de nuevos temporales, según ha argumentado.

Montero se ha comprometido a que, "en el momento en que pase la borrasca, en el siguiente Consejo de Ministros, se aprobará la zona catastrófica, y a partir de ahí se pondrá en marcha el sistema de evaluación de daños", y al respecto ha abogado por "revisar los procedimientos para que esas ayudas lleguen en el menor plazo de tiempo posible" a la población.