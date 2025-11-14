Aplazado el encuentro este sábado de Montero con los líderes de UGT-A y CCOO-A en Huelva ante los avisos de mal tiempo

Archivo - De izquierda a derecha, el secretario general de UGT-A, Óskar Martín; la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, en la manifestación del 1 de mayo de 2025 en Sevilla. (Foto de archivo). - MARCELO DEL POZO/PSOE-A - Archivo

HUELVA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El encuentro que la secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas, María Jesús Montero, tenía previsto compartir este sábado, 15 de noviembre, con los secretarios generales de UGT-A y CCOO-A, Óskar Martín y Nuria López, respectivamente, se ha aplazado a otra fecha por determinar ante las previsiones meteorológicas desfavorables, que llevarán a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos amarillos en el conjunto de la provincia onubense.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del PSOE-A, que han precisado que el acto se aplazará a otro día, ante los avisos previstos por fenómenos como lluvias y fuerte viento, que llevan a las autoridades a recomendar que se eviten los desplazamientos que no sean necesarios y que se extremen las precauciones.

La Aemet prevé mantener activados entre las 12,00 y las 19,00 horas de este sábado avisos de nivel amarillo en el conjunto de la provincia de Huelva por lluvias y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, así como por fenómenos costeros, según la información que a esta hora publica la agencia meteorológica en su página web.

El encuentro de Montero con los líderes sindicales se iba a celebrar en Huelva, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, ubicada en el Campus de El Carmen, a partir de las 11,30 horas, giraría en torno a los servicios públicos y se enmarcaba en el ciclo 'Con Acento. Diálogos para transformar Andalucía', impulsado por los socialistas andaluces en este curso político que será electoral en la región.

Montero inauguró en Sevilla este ciclo de encuentros el pasado 4 de octubre con el que fuera presidente del Gobierno --entre 2004 y 2011-- y líder del PSOE --de 2000 a 2012-- José Luis Rodríguez Zapatero.

Aquel fue el primer encuentro del citado ciclo organizado por el PSOE-A en el marco de "la época de transformaciones más intensas y aceleradas que ha conocido la humanidad", con "cambios sociales, económicos, tecnológicos y medioambientales que nos obligan a abrir nuevos horizontes y diseñar de manera conjunta y global la Andalucía que queremos y necesitamos", según justificaron desde la formación socialista al dar a conocer esta iniciativa.

Desde el PSOE-A avanzaron que este ciclo de encuentros "recorrerá toda Andalucía con la vocación de ser un foro abierto, plural y constructivo en el que participen referentes de distintos ámbitos" como "la ciencia, la innovación, la transición energética, los servicios sociales o la lucha contra el cambio climático".