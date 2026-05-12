Aprobado por 13,8 millones el gasto para el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas de Huelva

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz del Gobierno de la Junta, Carolina España, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la contratación de los servicios de mantenimiento y conservación de presas y otras infraestructuras hidráulicas de la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel, Piedras y Chanza, en la provincia de Huelva. En concreto, se ha aprobado destinar 13,8 millones de euros para garantizar el suministro de agua en el período 2027-2029.

Según ha indicado la Junta en una nota, esta iniciativa "permitirá a la cuenca onubense contar con un sistema de mantenimiento, conservación y reparación de infraestructuras que es fundamental para asegurar el correcto funcionamiento de la red de distribución de recursos hídricos".

Estos trabajos contemplan desde acciones preventivas a otras dirigidas a atajar posibles daños, por lo que "contribuyen a evitar situaciones de desabastecimiento de agua potable o de colapso que pudieran afectar a la actividad agrícola e industria de Huelva".

Las infraestructuras de transporte y distribución de agua bruta son una arteria "vital para la economía de la provincia" ya que, además de servir para abastecer a la población, "también cumplen una función esencial en el aporte de recursos hídricos necesarios para el desarrollo de actividades agrícolas e industriales con gran peso en el territorio onubense".

Entre otras actividades económicas, estas construcciones permiten abastecer de agua a las principales comunidades de regantes productoras de frutos rojos y cítricos de Huelva ubicadas en Lepe, Cartaya, Palos y Moguer. Además, estas infraestructuras dan servicios a agroindustrias como la productora de zumo ubicada en Villanueva de los Castillejos; así como a otras empresas relevantes en la economía onubense instaladas en el polo industrial y en el puerto de Huelva.

En cuanto al abastecimiento a la población, las presas y conducciones de la cuenca del Tinto, Odiel, Piedras y Chanza permiten distribuir agua a la costa occidental onubense. En esta zona se encuentran municipios con poca población, pero también núcleos de mayor envergadura poblacional como Punta Umbría, Lepe, Cartaya, Aljaraque, Moguer, Palos de la Frontera, Mazagón y Huelva capital.

Entre las infraestructuras que son objeto de este contrato se encuentran un total de ocho presas --Andévalo, Chanza, Piedras, Los Machos, Corumbel, Jarrama, Cueva de la Mora y Sotiel Olivargas--; así como tres canales en lámina libre --Canal de El Granado, Canal del Enlace Directo y Canal del Piedras--.

Además, los fondos se destinarán también al mantenimiento de una decena de tuberías de gran diámetro --Sifón del Odiel, tuberías de los puentes del Tinto y Odiel, Sifón de Vaciadero y Salinas, Galería Forzada, Ramal Principal, Ramal de la Punta del sebo, Ramal del Tinto, Ramal de Torrearenillas y Ramal de la calle A--; tres balsas de regulación --Depósitos de Cola del Sifón del Odiel y balsas del Sifón del Odiel y del Anillo Hídrico--; y seis estaciones de bombeo --del Chanza I y II, del Bocachanza, del Anillo Hídrico, del Andévalo y la estación de bombeo de emergencia del Chanza--.

Estas construcciones y sus edificaciones de apoyo cuentan con elementos mecánicos y líneas eléctricas que requieren de una labor continuada de mantenimiento "para asegurar su operatividad en todo momento". Este es el caso, por ejemplo, de los sistemas de auscultación, de gran relevancia para la seguridad de los embalses; y de los sistemas de telemando y telecontrol.