Arrancan las obras en Matalascañas del mirador para contempla Doñana desde la playa almonteña

Inicio de las obras del Mirador de Doñana en Matalascañas. - DONANA COMUNICACION/AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha colocado en Matalascañas la primera piedra del futuro mirador de Doñana, un proyecto que ofrecerá a vecinos y visitantes un punto "privilegiado" para contemplar el paisaje y "conocer de cerca" los valores naturales del Parque Nacional.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el inicio de las obras marca "un paso importante" en la estrategia municipal de dotar a esta zona de infraestructuras "que fomenten un turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente".

Ubicado junto a la entrada norte de Doñana desde la playa almonteña, el mirador contará con zona de descanso, espacios de observación y paneles interpretativos. Todo el diseño ha sido concebido para integrarse con el entorno y "facilitar la sensibilización ambiental, convirtiéndose en un recurso educativo y turístico de primer nivel".

Este proyecto forma parte de un conjunto de actuaciones que se financian íntegramente gracias a una subvención de más de dos millones de euros concedida al Ayuntamiento de Almonte por la Junta de Andalucía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos europeos NextGenerationEU.

Estas ayudas se destinan a municipios que, como Almonte, se encuentran en el área de influencia socioeconómica de parques nacionales, en este caso Doñana, con el objetivo de promover proyectos que integren conservación, uso público y desarrollo sostenible.

Dentro de este plan, se incluye también la restauración de cuatro lagunas litorales en el monte Ordenados de Almonte y algunas mejoras en un tramo de la carretera norte, donde se construirá un paso de fauna específico para anfibios y reptiles, reduciendo su mortalidad por atropellos y aumentando la seguridad vial.

Desde el consistorio han defendido que "la preservación de Doñana no está reñida con el desarrollo social y económico", sino que es "la base para un modelo de crecimiento sostenible que genere oportunidades y mejore la calidad de vida de los vecinos del territorio".