Arrancan este viernes las obras de reparación en la vía de tren en Huelva, que la mantendrán cortada durante 15 días

Archivo - Tren en la estación de Huelva. - RENFE - Archivo

HUELVA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, 29 de mayo, arrancan las obras que llevará a cabo Adif en la vía del tren de Huelva, que se prolongarán hasta el 14 de junio, y que se enmarcan en la reparación de los daños en la infraestructura producidos por los temporales ocurridos en febrero, así como en la ampliación de vías de apartado en Salteras y Escacena.

Por ello, Renfe ha programado 618 autobuses para garantizar la movilidad de todos los viajeros de los trenes con origen o destino Huelva. Ambas empresas han asegurado que Huelva recuperará el servicio ferroviario el 15 de junio tras las actuaciones previstas.

Según indicaron, las dos actuaciones se han llevado a cabo de forma simultánea y coordinada con el objetivo de "reducir al máximo las afecciones al servicio". Tras los temporales de febrero ha sido necesaria la reconstrucción de la plataforma ferroviaria y protección mediante una escollera; la reposición de señales y balizas; la estabilización de los desmontes; también una limpieza de drenajes y restitución de cauces dañados y la reposición de caminos de acceso y servicios y de badenes inundables, entre otras actuaciones.

Todo esto mientras se ejecutan actuaciones para las que era "necesario" una interrupción de la circulación y que permitirán la ampliación de vías de apartado de la estación de Escacena (Huelva) y Salteras (Sevilla).

Esta iniciativa es una medida conjunta para impulsar el transporte ferroviario de mercancías en la línea convencional Sevilla-Huelva, que se desarrolla en el marco del convenio suscrito por Adif y la Autoridad Portuaria de Huelva (APH) para impulsar el tráfico de mercancías con origen o destino el Puerto de Huelva hacia los corredores Atlántico y Mediterráneo.

SERVICIO ALTERNATIVO

Así las cosas, Renfe ha señalado que del 29 de mayo al 14 de junio, la conexión entre Huelva y Sevilla está "garantizada" con un servicio alternativo hasta la finalización de los trabajos. Durante este periodo, los viajeros de los ocho trenes diarios de Media Distancia Huelva-Sevilla, en ambos sentidos, realizarán por carretera el trayecto de origen a destino, incluidas todas las estaciones intermedias. Renfe ha programado 408 servicios de autobús para garantizar este servicio.

Se han programado autobuses que harán el recorrido directo Sevilla- Huelva y otros que realizarán parada en todas las estaciones intermedias del recorrido. Los viajeros con origen/destino Niebla o San Juan del Puerto procedentes de Sevilla o Huelva se desplazarán en taxis. También durante este periodo, Renfe ha programado un servicio alternativo para garantizar los desplazamientos de todos los servicios entre Huelva y Madrid.

Los viajeros realizarán en tren habitual (Alvia e Intercity) el trayecto Madrid-Sevilla y por carretera, con un total de 210 autobuses, el trayecto Huelva-Sevilla con parada intermedia en La Palma del Condado. También se verán afectados con este plan alternativo de transporte el último tren de la tarde con salida de Madrid el 28 de mayo y el primer servicio de la mañana con salida de Huelva del día 15 de junio.

En el caso de la línea C-5 Benacazón-Sevilla Santa Justa-Dos Hermanas, Renfe garantiza la movilidad durante todo el periodo de obras mediante un plan alternativo por carretera entre Benacazón y Sevilla Santa Justa y paradas intermedias.

Entre Sevilla Santa Justa y Jardines de Hércules/Dos Hermanas e intermedias, se enlazará con trenes de la línea C1. Los clientes pueden consultar todos los horarios y los detalles de este servicio alternativo de transporte en www.renfe.com.

CRÍTICAS POR LA "INCOMUNICACIÓN"

Con respecto a estas obras, la Federación Onubense de Empresarios (FOE) ha mostrado su "profunda preocupación y malestar" con estas actuaciones que "volverán a dejar prácticamente incomunicada a la provincia, precisamente al inicio de la temporada estival, con el consiguiente perjuicio para ciudadanos, trabajadores, empresas y sector turístico".

Desde la FOE lamentan que esta situación se haya comunicado "sin la debida antelación, sin planificación conocida y sin una organización previa que permitiera a los usuarios afrontar con garantías unas alteraciones que obligarán a miles de personas a modificar desplazamientos, asumir costes añadidos y recurrir a medios de transporte alternativos que no tenían contemplados".

La organización empresarial ha subrayado que cualquier actuación destinada a mejorar una infraestructura ferroviaria "absolutamente obsoleta" debe ser "bienvenida". No obstante, señala que "ello no puede ocultar el enorme daño económico y social que esta nueva interrupción provocará en una provincia que viene sufriendo desde hace décadas un abandono sistemático en materia de infraestructuras ferroviarias".

La Federación Onubense de Empresarios subraya que "Huelva merece unas comunicaciones ferroviarias dignas, modernas y acordes con el potencial económico y social de este territorio" y reclama al Gobierno de España una planificación "seria", inversiones "reales" y, "sobre todo, respeto hacia una provincia que no puede continuar siendo tratada como un territorio de segunda".

Por su parte, la Plataforma para la llegada de la Línea de Alta Velocidad a Huelva ha señalado que entiende "que las reparaciones y el mantenimiento son importantísimas", en cuanto a que "lo primero es garantizar la seguridad de los usuarios", pero se cuestiona si es "el momento idóneo" para realizar "este parón ferroviario, a las puertas del periodo de verano, donde va a haber movimiento de personas que elijan nuestras playas y nuestra provincia".

Al respecto, en un audio remitido a los medios, el presidente de la plataforma, Salvador Romero, ha señalado que "exigen" que "si la provincia va a estar incomunicada a través de servicios ferroviarios durante dos semanas, por lo menos se garantice que se van a acabar las incidencias por el mal estado de las vías y de la plataforma".

"Esperamos es que este parón realmente repercuta en un bienestar futuro de los usuarios y que no nos encontremos con que después de esta situación que vamos a sufrir, cuando se reanuden los servicios estemos otra vez con las incidencias de siempre", ha dicho Romero.