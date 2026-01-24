Asaja-Huelva realiza nueva selección de temporeros para completar el cupo de 890 personas refugiadas de Mali

Selección por parte de Asaja-Huelva de trabajadores de Mali para la campaña de frutos rojos de Huelva. - ASAJA-HUELVA

HUELVA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Huelva ha realizado esta semana una nueva selección de trabajadores en Barcelona dentro del proyecto con el que la patronal agraria completará progresivamente el cupo de 890 personas refugiadas procedentes de Mali con protección internacional para la próxima campaña de frutos rojos en la provincia.

Según informa la entidad en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, se tratad e un programa con un marcado factor humanitario, desarrollado en colaboración con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ya ha permitido la incorporación de casi 400 trabajadores en siete empresas del sector, con alojamiento facilitado y contratos fijos discontinuos para dar continuidad en campañas sucesivas.

El balance de esta última convocatoria en la capital catalana ha sido "muy positivo", y la organización continúa desplegando entrevistas y procesos de evaluación en distintos puntos del país para ir cerrando incorporaciones conforme avanza la planificación de campaña.

La selección se centra en personas procedentes de Mali que residen actualmente en España bajo una figura de protección internacional. El objetivo declarado es doble: por un lado, atender las necesidades de mano de obra del sector; por otro, ofrecer una vía de integración social y laboral a personas refugiadas, con un enfoque claramente humanitario.

El programa se desarrolla en colaboración con la Dirección General de Ayuda Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha acompañado y supervisado la evolución de la iniciativa, incluida la planificación entre campañas.

En fases anteriores, el despliegue se ha llevado a cabo mediante selecciones presenciales en distintas ciudades --con procesos realizados, entre otras, en Málaga, Granada, Zaragoza, Sevilla y Girona-- combinando entrevistas orientadas a valorar la disponibilidad y la adaptación al entorno laboral.

El proyecto ya cuenta con resultados operativos: 230 personas se incorporaron a trabajar en siete empresas del sector de los frutos rojos en la provincia de Huelva, con contratos que garantizaban seis meses de trabajo continuado y alojamiento facilitado por las empresas.

Además, en el marco del mismo esquema, Asaja-Huelva realizó más tarde la selección de 150 trabajadores para su incorporación a campaña (con fases previas en Cataluña y procesos posteriores en Andalucía), en coordinación con entidades colaboradoras y entrevistas también en formato online cuando fue necesario.

Más allá de la logística de campaña, la organización subraya el componente humanitario del proceso, ya que se trata de ofrecer empleo y condiciones de vida adecuadas a personas que han llegado a España tras situaciones extremas y que, con estatus de protección internacional, buscan estabilidad y un itinerario real de integración. En esa línea se expresaba la responsable del departamento de Contratación en Origen y Migraciones, Chantal Buisan, al remarcar la dimensión social del programa y su utilidad para quienes intentan rehacer su vida.

Según señala Asaja-Huelva, las contrataciones derivadas de estas selecciones se formalizan como fijas discontinuas, de forma que las personas incorporadas pueden mantener el vínculo con las empresas del sector y continuar trabajando en campañas sucesivas mientras así lo deseen y exista actividad.

Con la selección de Barcelona, la organización da un paso más en una hoja de ruta que pretende completar el cupo asignado con suficiente antelación, combinando planificación empresarial y un enfoque de acogida e inserción que, en la práctica, se traduce en empleo, acompañamiento y alojamiento garantizado por las empresas en los casos ya ejecutados.