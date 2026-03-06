La Asociación de Víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba) registra petición para manifestarse en Huelva el 20 de marzo

Archivo - Flores en la puerta de la estación de trenes de Huelva en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, creada por más de 120 afectados del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en el municipio cordobés --que se saldó con 46 fallecidos y más de un centenar de heridos--, ha registrado una solicitud en la Subdelegación del Gobierno en Huelva para celebrar una manifestación el 20 de marzo en la capital onubense con el lema 'Por la seguridad del ferrocarril', que saldría desde la estación de tren y finalizaría en las plaza de Las Monjas, donde procederían a la lectura de un manifiesto.

Así lo ha confirmado a Europa Press el portavoz de la asociación, Mario Samper, sobre una información adelantada en Canal Sur TV este viernes. Asimismo, ha explicado que a la misma acudirán la mayor parte de las víctimas que conforman la plataforma de afectados --y sus familiares--, menos los que aún se encuentran convalecientes, así como ha señalado que cuando tengan la autorización formal invitarán a participar a la misma a la sociedad onubense porque "la seguridad del ferrocarril nos afecta a todos".

Igualmente, ha indicado que la intención, cuando puedan, es también celebrar otra manifestación en Madrid para tratar de concentrar a un mayor número de afectados de otras provincias que en este caso no van a poder asistir.

Ahora se encuentran a la espera de la respuesta de la Subdelegación del Gobierno en Huelva y confían en que se les otorguen los permisos administrativos para poder llevar a cabo esta manifestación. En caso de que la administración diera el visto bueno, la manifestación saldría de la estación de tren Huelva-Término de la capital a las 18,00 horas y recorrería varias calles hasta finalizar su recorrido en la plaza de Las Monjas de la capital, donde se leería un manifiesto.

De otro lado, Samper se ha mostrado crítico con el homenaje a víctimas de Adamuz que ha realizado el Gobierno central este viernes en Huelva, en el marco de la celebración de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa en La Rábida. El mismo se ha centrado en el descubrimiento de una placa en memoria de cuatro víctimas de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede de La Rábida, en Palos de la Frontera, --dos estudiantes heridas y dos colaboradores fallecidos, María Clauss y Óscar Toro-- y en la lectura de un poema.

Al respecto, el portavoz de la plataforma ha apuntado que se encuentran "indignados" por el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya venido "a nuestra casa, a Huelva, a hacer un homenaje a algunas de las personas" afectadas y "no aprovechara esta buena ocasión para mostrarnos ese cariño que decía en el Parlamento que nos tenía". "Pues no, no se ha acercado", ha lamentado.

El balance del trágico accidente fue de más de un centenar de heridos y 46 personas fallecidas y afectó especialmente a la provincia de Huelva, con 28 víctimas mortales. La última persona, una mujer de 42 años natural del pueblo onubense de La Palma del Condado, falleció días después de accidente --el 30 de enero-- tras permanecer ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

La mayoría de las víctimas mortales eran españolas, excepto tres que eran ciudadanas de Marruecos, Rusia y Alemania. Según las informaciones que se fueron conociendo horas y días después, 28 de los fallecidos tenían su lugar de residencia en Huelva; nueve en Madrid; dos en León, otras dos en Córdoba, uno en Alemania, otro en Alicante, uno en Málaga, uno en Tenerife y otro en Ceuta.