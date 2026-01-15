Atlantic Copper renueva su sello como una de las mejores empleadoras de España

Atlantic Copper. - ATLANTIC COPPER

HUELVA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Atlantic Copper ha vuelto a ser reconocida como Top Employer tras superar, por quinto año consecutivo, el exigente proceso de certificación del Top Employers Institute, un reconocimiento internacional que pone en valor la excelencia de la Compañía en la gestión de personas y el desarrollo del talento.

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, en esta edición, la empresa onubense forma parte del grupo de 145 compañías españolas que han superado con éxito la evaluación, que analiza en profundidad aspectos clave de las políticas de Recursos Humanos, como la estrategia de personas, el entorno de trabajo, la atracción y fidelización del talento, el aprendizaje, el bienestar o la diversidad e inclusión.

El programa de certificación de Top Employers distingue a las organizaciones líderes en gestión de personas a partir de su participación y de los resultados obtenidos en la HR Best Practices Survey, una evaluación que mide el grado de alineación entre la estrategia de negocio y la gestión del capital humano.

En el caso de Atlantic Copper, la compañía ha superado nuevamente la evaluación en ámbitos relacionados con la Estrategia de Personas, Ambiente de Trabajo, Adquisición de Talento, Aprendizaje, Bienestar y Diversidad e Inclusión, obteniendo una puntuación global del 74%, elevando dicha marca sucesivamente en cada edición desde que lograra por primera vez este sello en 2021.

Desde el Top Employers Institute, se ha valorado de "forma positiva" el desempeño de la empresa en áreas como Iniciativas de Diversidad e Inclusión, Políticas y Prácticas de Bienestar, Sostenibilidad Integral en Procesos de los Recursos Humanos, Planificación Estratégica de la Plantilla, Programas de Participación Comunitaria y Voluntariado e Iniciativas de Impacto Social.

Solo ocho empresas manufactureras en España, con una plantilla de hasta mil personas, han conseguido este reconocimiento, entre las que se encuentra Atlantic Copper.

En este sentido, la consejera delegada de la compañía, Macarena Gutiérrez, ha mostrado su satisfacción por la renovación en esta certificación, señalando que Atlantic Copper "continúa en su estrategia de crecimiento y competitividad, donde las personas que conforman la organización son el principal valor para su éxito".

"Seguimos aprendiendo y avanzando en aspectos clave, como el desarrollo competencial de las personas y la promoción de su bienestar laboral, fomentando un entorno profesional en el que puedan crecer y dar lo mejor de sí mismas", ha resaltado.

El CEO de Top Employers Institute, Adrian Seligman, ha señalado que, "la obtención de la certificación Top Employer España para 2026 refleja la dedicación de Atlantic Copper a la creación de un lugar de trabajo excepcional que potencia un rendimiento empresarial sostenido". "La alineación consistente entre su estrategia de personas y los objetivos de la organización, combinada con su compromiso con la mejora continua, demuestra el impacto de sus prácticas transformadoras", ha remarcado.

Con este nuevo reconocimiento, Atlantic Copper reafirma su compromiso con un modelo de gestión centrado en las personas, impulsando políticas orientadas a la atracción, el desarrollo y la fidelización del talento en un entorno profesional seguro, saludable y alineado con los valores de la compañía.