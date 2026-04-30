La Audiencia Provincial de Huelva registra en 2025 un total de 3.677 asuntos, un aumento del 9,7%

Archivo - Vista exterior de la Audiencia Provincial de Huelva - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Huelva, que está compuesta por tres Secciones, una civil y dos penales, ha ingresado durante el año 2025 un total de 3.677 asuntos, de los cuales 1.815 fueron penales y 1.862 civiles, lo que supone un aumento del 26,53% en relación al año anterior.

Según refleja la Memoria del TSJA, recogida por Europa Press, en el año 2025, la Audiencia Provincial de Huelva ha ingresado 1.815 asuntos penal (un 23% más) y resuelto 1.637 (un 7% más que el año anterior). De los 140 procesos penales en única instancia ingresados el 81% se refiere a procedimientos abreviados y el 15% a sumarios, mientras que los procesos de la Ley del Jurado fueron un 4%.

Se han iniciado además 1.643 recursos, que principalmente son apelaciones de autos (60%), apelaciones de sentencias por delito y apelaciones de sentencias de Juzgados de Vigilancia Penitenciaria (el 12% en ambos casos).

Además, se han resuelto durante ese año 28 asuntos referidos a cuestiones de competencia, recusaciones y abstenciones. Del total de la carga de trabajo penal --asuntos pendientes de resolución del año anterior más asuntos registrados en el año-- se ha resuelto el 81% durante el año 2025. Por ello, se han dictado en total 1.635 resoluciones penales: 518 sentencias y 1.117 autos.

En cuanto a la evolución de la actividad penal revela el "importante incremento" en la entrada de asuntos en el último año, pese a "la estabilidad de años anteriores, donde el registro de asuntos (línea azul) era paralelo al número de asuntos resueltos". Pero este año se ha producido "un incremento importante en el ingreso de asuntos, un 23 por ciento más", por lo que, "aunque los tiempos de resolución sigan siendo correctos, la pendencia ha aumentado de forma considerable".

Respecto a la litigiosidad por secciones penales, el volumen de asuntos resueltos revela "laboriosidad de los magistrados", si bien de la carga total de trabajo de cada Sección se ha resuelto en la Sección primera el 88% y en la tercera "tan solo el 74%". La tasa de pendencia nos da una estimación del tiempo medio de resolución previsto de los asuntos en trámite, "en torno a un mes en la Sección primera y cuatro meses en la Sección tercera".

Partiendo del criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, "de 300 asuntos por Magistrado y año para las Secciones Penales de Audiencias Provinciales", se puede hablar de "una plantilla equilibrada".

JURISDICCIÓN CIVIL

De otro lado, en 2025 se han registrado 1.862 asuntos civiles (un 30% más) y resuelto 1.728 (un 17% más). Los 1.783 recursos registrados son el 28% apelaciones acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, el 23% de apelaciones de autos, el 17% de juicios verbales, el 16% apelaciones de Juzgados de familia y el 11% de juicios ordinarios.

Por ello, esta Audiencia ha tenido a lo largo de 2025 una carga de trabajo civil --total de asuntos pendientes de resolver del año anterior más registrados en el año-- de 2.938 asuntos, habiendo resuelto durante esta anualidad el 58%.

Además, se han dictado 1.455 resoluciones civiles: 931 sentencias y 524 autos. Por otro lado, se han dictado un total de 485 autos resolviendo recursos, siendo 332 estimatorios (68%) y 153 desestimatorios (32%).

De este modo, la memoria reseña que se han resuelto "más asuntos respecto al año pasado", pero "se han ingresado muchos más", por lo que "no ha sido posible disminuir el número de asuntos pendientes a final de año", de hecho, "al contrario, ha aumentado la pendencia en un 12 por ciento".

Asimismo, el volumen de asuntos resueltos revela "laboriosidad" de los magistrados, si bien de la carga total de trabajo --asuntos civiles pendientes del año anterior más ingresados en el año-- "se ha resuelto el 58%". La tasa de pendencia "sería superior a los ocho meses, algo elevado".

Partiendo del criterio técnico, orientativo e indicador referencial fijado por el Consejo General del Poder Judicial, de 200 asuntos por Magistrado y año para las Secciones civiles de Audiencias Provinciales, esa cifra es "superada", lo que aconseja "valorar el incremento de planta judicial".

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

La Memoria de 2025 incluye las estadísticas de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que se transformaron el día 1 de julio de 2025. Así, la provincia de Huelva cuenta con 16 Juzgados que pasaron a cin Tribunales de Instancia, con Sección Única, Civil y de Instrucción.

Con los datos estadísticos de los últimos años "sería necesario un aumento de la dotación de plazas judiciales" en los partidos judiciales de Moguer, La Palma del Condado, Valverde del Camino y Ayamonte. En Ayamonte, además, "sería necesario separar las jurisdicciones Civil y de Instrucción de la Sección del Tribunal de Instancia y elevar el destino a categoría de magistrado".

VIOLENCIA DE GÉNERO

Asimismo, la memoria del TSJA dedica un apartado especial para los juzgados de violencia sobre la mujer. A este respecto, en la provincia de Huelva se han recibido 2.503 denuncias. De las víctimas, un 5% se acoge a la dispensa a la obligación de declarar como testigo. Se han adoptado 529 órdenes de protección que supone el 89 por ciento de las incoadas y se han dictado 64 sentencias condenatorias (el 71% del total de las sentencias). Además, ha habido un total de 2.468 mujeres víctimas de violencia de género en la provincia, del que el 71 por ciento son españolas.

Al respecto, la memoria del TSJA señala que la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Huelva extienda su jurisdicción al partido judicial de Moguer.

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, la memoria subraya que los datos revelan una situación preocupante en muchos Juzgados de lo Mercantil. En concreto, en Huelva la pendencia de los Juzgados de lo Mercantil se ha incrementado un 42%. Mientras que la pendencia de ejecutorias penales solo ha disminuido ligeramente en Almería, mientras que ha subido en el resto de provincias respecto al año anterior, en concreto, un 18% en Huelva.

En la provincia de Huelva hay cinco Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos, en los partidos judiciales de Huelva, Palma del Condado, Ayamonte, Moguer y Valverde del Camino. La actividad realizada ha sido de 52 embargos y 444 lanzamientos.

En Huelva, el porcentaje de suspensiones ha aumentado de forma generalizada en cuatro puntos y ha llegado al 35%. Han subido las jurisdicciones civil y penal: cuatro puntos la civil (33%) y uno la penal (20%), mientras que las jurisdicciones contenciosa y social se han mantenido en los mismos porcentajes que en 2024: un 21% y un 55%, respectivamente.

INFRAESTRUCTURAS

En cuanto a infraestructuras, el TSJA espera "avances" en el proyecto de la nueva Ciudad de la Justicia en la capital. En 2024 consta presentación de estudio de viabilidad y anteproyecto por iniciativa privada para nueva sede. Mientras tanto, se están llevando a cabo actuaciones de mejora de la eficiencia energética, la accesibilidad y la habitabilidad en la actual sede de la avenida Sundheim.

En la provincia, "se sigue a la espera" de un proyecto para construir la nueva sede judicial unificada en Ayamonte, una vez reubicados con mejores condiciones los seis órganos judiciales merced al arrendamiento de un local cercano a la sede principal También los edificios de Aracena y Valverde del Camino presentan deficiencias.