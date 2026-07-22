El Ayuntamiento acoge un pregón que reivindica a Huelva como el "meridiano sentimental del fútbol"

Pregón del LVII Trofeo Colombino de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva ha acogido este miércoles el pregón del LVII Trofeo Colombino, pronunciado por el periodista y escritor Rafael Porras, que ha ofrecido una emotiva reflexión sobre el papel que el torneo ha desempeñado durante más de seis décadas en la memoria colectiva de los onubenses.

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, presidido por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, el acto ha servido para inaugurar oficialmente una nueva edición de la competición más emblemática del verano futbolístico español, que esta noche enfrentará en el Nuevo Colombino al Real Club Recreativo de Huelva y al Real Betis Balompié.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha dado la bienvenida asegurando que "el Ayuntamiento es la casa del recreativismo porque no hay nada que defina mejor la identidad de Huelva que su Recre, un club que es sentimiento, corazón y alma azul y blanca de esta ciudad".

De esta forma, la primera edil ha señalado que "el Recre es Huelva y Huelva es el Recre". "Por eso su protección es innegociable y este Ayuntamiento estará siempre al lado del Decano y del Trofeo Colombino, defendiendo nuestra identidad, nuestra memoria y el orgullo de ser onubenses", felicitando al pregonero "por un pregón brillante que ha sabido transmitir con enorme sensibilidad todo lo que representa el Trofeo Colombino para generaciones de onubenses".

Por su parte, el presidente del Real Club Recreativo de Huelva, Adrián Fernández, se ha mostrado agradecido al Ayuntamiento "por abrir las puertas, un año más, para celebrar el pregón del Colombino y, especialmente, por su apoyo como patrocinador principal al Recreativo" dirigiéndose también a Rafael Porras para agradecerle "tus palabras y tu compromiso".

El periodista granadino Rafael Porras, presidente del Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza (RTVA), ha protagonizado un pregón cargado de emoción, recuerdos y reivindicación del fútbol entendido como patrimonio cultural y sentimental. Desde una perspectiva personal, el pregonero ha recorrido la historia del Trofeo Colombino para defender que su verdadero valor no reside únicamente en los grandes equipos que han participado a lo largo de sus 57 ediciones, sino en su capacidad para formar parte de la biografía de miles de onubenses.

Durante su intervención, Porras ha definido a Huelva como "el meridiano sentimental del fútbol", reivindicando el papel de la ciudad como cuna del fútbol español y del Recreativo como Decano, al tiempo que ha defendido el Trofeo Colombino como "una tradición capaz de sobrevivir al paso del tiempo, a la transformación del fútbol moderno y a la desaparición de otros grandes torneos estivales".

El pregonero ha recordado cómo el Colombino ha acompañado durante generaciones los veranos de Huelva, convirtiéndose en "un espacio de encuentro entre familias, amigos y aficionados, donde los recuerdos han terminado teniendo tanto valor como los propios resultados deportivos".

En este sentido, ha defendido que el torneo forma parte del patrimonio emocional de la ciudad y que "su verdadera grandeza" reside en "haber sabido convertirse en una tradición transmitida de padres a hijos".

Asimismo, Rafael Porras ha realizado un recorrido por la historia del Trofeo Colombino desde su nacimiento en 1965, recordando el prestigio internacional alcanzado por una competición que reunió en Huelva a algunos de los mejores clubes del mundo y que continúa siendo una de las grandes referencias del verano futbolístico nacional.

El acto, celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, ha vuelto a convertir la Casa Consistorial en el punto de partida de una nueva edición del Trofeo Colombino, una cita que trasciende el ámbito deportivo para reafirmarse como "una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad y como expresión de la estrecha vinculación entre Huelva y el Recreativo, una relación que, como recordó el pregonero, forma parte inseparable de la historia y de la identidad de los onubenses".