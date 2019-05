Ayuntamiento de Almonte critica que no se conceda bandera azul a Matalascañas por motivo que "depende del Estado"

Publicado 08/05/2019 17:40:44 CET

ALMONTE (HUELVA), 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha criticado este miércoles la decisión "incongruente e irresponsable" de la asociación que concede las banderas azules, Adeac, de no otorgar este año el galardón a la playa de Matalascañas, una decisión que la propia entidad atribuye a una circunstancia que "ni es nueva ni es responsabilidad del Consistorio almonteño, sino del Gobierno de España", como es "el incumplimiento de la normativa europea en materia de depuración de aguas".

Así lo ha comunicado el teniente de alcalde delegado de Turismo y Matalascañas, José Miguel Espina, que ha desmentido con ello algunas informaciones publicadas y ha expresado el "más rotundo malestar" del equipo de Gobierno Municipal y de la ciudadanía de Almonte por una decisión "que no ha tenido en cuenta ni la trayectoria de Matalascañas ni de la propia asociación que la concede", ha apostillado.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, "después de 25 años con la misma depuradora y el mismo sistema de depuración", Espina ha lamentado que "se nos deniegue por este motivo" precisamente ahora, cuando "estamos en la legislatura en la que se ha dado el impulso definitivo" a la nueva depuradora, que ya tiene el proyecto aprobado y comenzará a construirse a finales de este año o principios del próximo, para lo que "pusimos de acuerdo a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España, lo que nunca nadie antes había hecho", ha explicado.

Por este motivo, el concejal de Matalascañas se ha quejado de que "paguemos el pato por la dejadez de los gobiernos que han estado anteriormente", pues "la construcción de la depuradora no es responsabilidad municipal. No somos los culpables", ha añadido, ya que "es el Estado español el único que puede hacer la depuradora", ha recordado el propio Espina.

Tras incidir en que Matalascañas ha contado con bandera azul en estos últimos años y que incluso en 2018 "se nos hizo una mención especial por la calificación que obtuvimos", el edil ha asegurado que "no entendemos qué ha cambiado", por lo que la única explicación que encuentra es que "alguien está lavando su cara a costa de nosotros", pues, como le ha trasladado el propio presidente de Adeac, "el mismo jurado que denuncia a España por no tener aguas depuradas es el mismo que otorga las banderas azules".

Asimismo, José Miguel Espina ha recordado que "nuestra depuradora es la misma que tiene el 95 por ciento del territorio español", si bien "por estar en Doñana debemos tener un plus más que tiene que aportar el Estado", por lo que ha lamentado que "no sólo no lo han hecho sino que se nos castiga de esta manera".

Por último, Espina ha hecho un llamamiento a los partidos políticos de la localidad a que "no hagan sangre de esto cuando este Ayuntamiento y este municipio no son responsables de ello. Todo lo que se hable en contra de Matalascañas es jugar con el pan de mucha gente", ha concluido.