Ayuntamiento de Almonte (Huelva) advierte que revisar el contrato de Zona ORA "le costaría al municipio ocho millones"

Archivo - Estacionamientos en Matalascañas. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) Miguel Ángel Jiménez ha presentado una moción para que el pleno municipal inicie la revisión de oficio del contrato de la Zona ORA. No obstante, el equipo de Gobierno ha mostrado su preocupación porque "podría costarle al municipio ocho millones de euros".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, en concejal no adscrito solicita al Consejo Consultivo de Andalucía la revisión del contrato de la zona ORA y emitir un dictamen sobre si existen motivos para la rescisión del mismo.

Al respecto, el equipo de Gobierno ha motraso su preocupación proque si esa moción prosperara, "el municipio de Almonte quedaría expuesto a una reclamación que alcanzaría los ocho millones de euros, un gasto que tendrían que asumir los propios vecinos de Almonte".

El documento de moción parte de la idea de que existe "un problema jurídico grave", sin embargo, según ha indicado el Ayuntamiento almonteño, "omite un hecho fundamental: cuando surgieron dudas sobre las condiciones necesarias para la puesta en marcha del servicio, el Ayuntamiento dejó sin efecto el decreto que autorizaba su inicio".

"Esto significa que la ORA nunca llegó a entrar en funcionamiento sin las garantías jurídicas necesarias. Por lo que, lejos de actuar al margen de la ley, el Ayuntamiento adoptó una decisión preventiva para evitar cualquier posible controversia jurídica y proteger tanto a los vecinos como a la propia institución", han señalado desde el Consistorio.

Actualmente, según ha afirmado el Ayuntamiento, "no existe sentencia alguna que declare ilegal la adjudicación, no existe resolución administrativa que anule el contrato, no existe pronunciamiento del Consejo Consultivo de Andalucía sobre la nulidad planteada y tampoco existe ninguna declaración de ilegalidad por parte de los tribunales".

De hecho, recientemente el Tribunal Contencioso Administrativo "archivaba y cancelaba una denuncia presentada por el mismo concejal que presentó la moción frente al decreto que el consistorio anuló de la zona azul". Finalmente, el juzgado "ratificó que la actuación del Ayuntamiento ha sido la correcta".

"Desde el Ayuntamiento siempre se ha velado por los vecinos del municipio y se ha trabajado incansablemente para garantizar seguridad y ofrecer los mejores servicios. La prioridad del equipo de Gobierno seguirá siendo defender el interés general, garantizar la seguridad jurídica y actuar siempre dentro del marco legal", han remarcado.

Además, han insistido en que la implementación de la zona azul 2busca resolver los problemas de estacionamiento en Matalascañas, así como posicionar a la playa de Doñana como un destino moderno, organizado y respetuoso con el medio ambiente". "Una medida que responde al compromiso del Ayuntamiento de Almonte con la mejora continua de los servicios públicos, el desarrollo económico local y la sostenibilidad".