El Ayuntamiento de El Granado (Huelva) muestra su "dolor" por el fallecimiento del desaparecido en el Guadiana

Crespón negro en el perfil de redes sociales del Ayuntamiento de El Granado por la muerte de su vecino. - AYUNTAMIENTO DE EL GRANADO

EL GRANADO (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Granado (Huelva), en nombre de "todo el municipio", ha expresado este jueves su "profundo pesar" por el fallecimiento del vecino francés, desaparecido el pasado 14 de febrero tras caer al Guadiana cuando intentaba acceder a tierra desde su embarcación en la Sanlúcar de Guadiana y cuyo cadáver apareció este miércoles en el puerto de La Laja.

Según ha indicado el Consistorio en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, este hombre era vecino de El Granado y "una persona apreciada", que "destacaba por su amabilidad, cercanía y su implicación en la vida social del municipio", por lo que "permanecerá en el recuerdo de todos".

Por ello, han trasladado sus "condolencias" a su pareja, familiares y amigos en "estos momentos de dolor", así como han agradecido también la labor realizada "durante el importante dispositivo de búsqueda" desde su desaparición en un suceso "que ha conmocionado profundamente a todo el municipio".

La Guardia Civil ha confirmado, una vez realizada la autopsia, que el cuerpo sin vida encontrado el miércoles en las inmediaciones del Puerto de La Laja, en El Granado, pertenece a la persona desaparecida el pasado 14 de febrero en la localidad de Sanlúcar del Guadiana. Según ha indicado el Instituto Armado, la autopsia y las pruebas forenses pertinentes han confirmado la identidad del cuerpo hallado este jueves y que corresponde con este hombre persona.

Durante días, Salvamento Marítimo coordinó el operativo, que movilizó a embarcaciones, helicópteros, así como participaron también dos embarcaciones de la Guardia Civil y buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado y unidades portuguesas con la embarcación SR17 del ISN (Instituto de Socorro y Náufragos), y patrullas terrestres de la Policía Marítima.

Los hechos se produjeron el 14 de febrero --concretamente el aviso llegó a las 19,34 horas-- cuando un hombre de nacionalidad francesa cayó al río Guadiana desde un bote auxiliar cuando intentaba amarrarlo a un velero.

Por su parte, con respecto al hallazgo del cuerpo este miércoles, según ha indicado el 112 en una nota de prensa, un testigo alertó a las 12,20 horas del hallazgo de un posible cadáver en la obra del puerto deportivo de La Laja. Fue entonces cuando desde el centro coordinador se alertó a los Bomberos del Consorcio Provincial, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Los bomberos procedieron este miércoles al rescate del cuerpo sin vida hasta la llegada del forense para el levantamiento del cadáver. La víctima es una persona de unos 57 años.