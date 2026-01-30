El Ayuntamiento de Huelva aprueba por unanimidad el hermanamiento de Huelva con Adamuz (Córdoba)

Pleno extrarodinario del Ayuntamiento de Huelva para aprobar el hermanamiento de la capital con Adamuz (Córdoba). - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado con el voto unánime de todos los grupos políticos la propuesta de hermanamiento de la capital con el municipio de Adamuz (Córdoba), como acto de "gratitud" por "la solidaridad mostrada por la población cordobesa" con los afectados en el trágico accidente ferroviario del pasado 18 de enero y sus familias.

La propuesta ha contado el apoyo de todas las formaciones, quienes han manifestado en sus intervenciones la "justicia de la medida", al tiempo que han agradecido a Adamuz su comportamiento tras el accidente. Tras la aprobación por parte del Ayuntamiento de Huelva, se dará traslado a su homólogo cordobés para que a su vez lo ratifique en cumplimiento del principio de reciprocidad institucional. Posteriormente se celebrará a cabo el acto de hermanamiento entre los dos municipios, ha indicado el Consistorio en una nota.

La alcaldesa, Pilar Miranda, ha destacado que "hoy traemos a este pleno una propuesta que nace del agradecimiento, de la memoria y de los valores que mejor definen a nuestra ciudad: la solidaridad, la humanidad y el compromiso con quienes sufren". "Huelva no olvida. Y no olvida porque hay gestos que marcan para siempre la historia de un pueblo. Nunca olvidaremos que la fría noche del 18 de enero nuestra gente no estuvo sola. Tuvieron a su lado al pueblo de Adamuz, a sus vecinos, a quienes desde entonces consideramos hermanos", ha añadido.

Señala el Ayuntamiento que en uno de los momentos "más duros" vividos por Huelva a raíz de un trágico accidente ferroviario, "cuando el dolor, la incertidumbre y la urgencia se abrieron paso de forma inesperada, el municipio de Adamuz supo estar a la altura de las circunstancias con una entrega ejemplar. Su respuesta fue inmediata, generosa y profundamente humana".

"Adamuz tendió la mano sin preguntar, ofreció ayuda sin condiciones y demostró que la solidaridad entre pueblos no entiende de distancias ni de límites administrativos. Agradezco al Ayuntamiento y su alcalde que hayan aceptado este reconocimiento sincero de la ciudad de Huelva. Aquel apoyo no fue solo material o logístico; fue, sobre todo, un respaldo moral que acompañó a Huelva en horas de enorme dificultad. Fue la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la empatía y la cooperación siguen siendo pilares esenciales de nuestra sociedad", ha subrayado Miranda.

Asimismo, la alcaldesa ha trasladado su agradecimiento a Policía Local, Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, servicios de emergencias de la Junta de Andalucía, los hospitales de Córdoba, su Ayuntamiento, su Diputación así como a "todas las personas de forma anónima estuvieron al lado de las víctimas y sus familias".

Por todo ello, ha remarcado que el hermanamiento propuesto "no es un gesto simbólico más" sino que es "un acto de justicia, de reconocimiento y de gratitud". "Es la voluntad de sellar de manera permanente una relación que ya nació desde el corazón, forjada en la adversidad y sostenida por valores compartidos. Hermanarnos con Adamuz significa decir, alto y claro, que Huelva agradece, recuerda y honra", afirma.

Desde este Ayuntamiento se ha querido expresar, "en nombre de toda la ciudad", su "más sincero agradecimiento al pueblo de Adamuz", a su corporación municipal y a "cada uno de sus vecinos que demostraron que la solidaridad no es un discurso, sino una acción".

"Que este hermanamiento sea, a partir de hoy, un compromiso compartido de lealtad, cooperación y cercanía entre nuestros municipios. Un recuerdo permanente de quienes aquella noche cuidaron de los nuestros. Gracias en nombre de Huelva", ha concluido.

OTROS ASUNTOS APROBADOS

Este ha sido un pleno corto, en el que por decisión unánime de todos los grupos municipales, como "señal de respeto" por las víctimas del accidente de Adamuz, no se han debatido mociones de carácter político. Han sido aprobadas las medallas, distinciones y honores de la Policía Local de Huelva, que serán entregadas en el tradicional acto de celebración de su festividad el próximo 20 de febrero.

Con los votos favorables del equipo de Gobierno y la abstención del resto de formaciones ha salido adelante la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de Huelva Innovation Sandbox, "que permitirá situar a la ciudad como punta de lanza en la innovación urbana al crear un marco jurídico para probar proyectos relacionados en la ciudad".

La tercera teniente de alcalde y concejal de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha señalado que la ordenanza tiene como finalidad "desarrollar y probar de manera temporal y supervisada proyectos innovadores en entornos urbanos, reales y controlados y habilitados a tal efecto por el propio Ayuntamiento". Todo ello "nos coloca en una posición ventajosa para la atracción de inversores y empresas innovadoras al convertir a nuestra ciudad en un escenario real de experimentación (Smart City)".

También con el voto favorable de todos los grupos y la abstención de Vox se ha aprobado la propuesta de gestión del servicio público del aparcamiento en superficie anexo al Hospital Juan Ramón Jiménez a través de la Empresa Municipal de Transporte Urbanos de Huelva.