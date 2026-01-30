El Pleno de Isla Cristina (Huelva) aprueba una declaración institucional en recuerdo de las víctimas

MInuto de silencio en el Pleno del Ayuntamiento de Isla Cristina por las víctimas de Adamuz. - AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ISLA CRISTINA (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) celebró este jueves sesión ordinaria de Pleno con el único punto del día de la aprobación de una Declaración Institucional en recuerdo de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en la localidad cordobesa de Adamuz (Córdoba), así como en reconocimiento a la solidaridad demostrada por dicha población, ya que dos de las 45 víctimas eran del municipio.

Según ha indicado el Ayuntamiento isleño en una nota de prensa, este suceso ha generado una "profunda conmoción" en Isla Cristina, especialmente por el fallecimiento de Pepi Sosa Casado y Ana Martín Sosa, madre e hija, naturales y vecinas del municipio. Asimismo, otras personas de Isla Cristina se vieron implicadas en el accidente, aunque afortunadamente se encuentran fuera de peligro.

A través de esta Declaración Institucional, la Corporación municipal expresa su "más sentido pésame" y condolencias a todas las familias afectadas, manifestando de "manera especial" el apoyo y cariño a los familiares de Pepi y Ana, "cuya pérdida ha impactado profundamente en la ciudadanía isleña".

El texto también pone en valor la respuesta solidaria y ejemplar de los vecinos y vecinas de Adamuz, que "actuaron de forma inmediata y desinteresada para auxiliar a las personas afectadas en los primeros momentos tras el accidente", así como la labor desarrollada por los servicios de emergencia y voluntariado.

De igual modo, el Ayuntamiento reconoce públicamente la implicación del personal municipal de Isla Cristina, Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil y personal sanitario del Centro de Salud, así como la labor del equipo de atención psicológica de Cruz Roja, que prestó apoyo a los familiares de las víctimas. La Corporación destaca, además, las numerosas muestras de respeto, cercanía y solidaridad recibidas por parte de la ciudadanía isleña durante estos días de duelo.

La Declaración recoge el compromiso de trasladar este reconocimiento al Ayuntamiento de Adamuz, así como a los distintos cuerpos y entidades que participaron en las labores de auxilio, como muestra de agradecimiento institucional.

Como cierre del pleno, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de todas las personas fallecidas en este trágico accidente, en señal de respeto y recuerdo.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Isla Cristina reafirma su compromiso con los valores de solidaridad, humanidad y civismo que, en momentos tan difíciles, representan lo mejor de nuestra sociedad.