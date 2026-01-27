El Ayuntamiento de Huelva concede licencia de obras del Hospital Materno Infantil para "agilizar los plazos"

Archivo - Recreación del proyecto del Hospital Materno Infantil de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno y primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha anunciado en rueda de prensa la concesión de la licencia de obras para la construcción del Hospital Materno Infantil, "una noticia histórica para la ciudad al tratarse de una infraestructura clave para dar respuesta a una demanda largamente planteada por los onubenses".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, Arias ha señalado que "este lunes se ha adjudicado por parte de la administración autonómica el contrato para la construcción del Hospital Materno Infantil y el Ayuntamiento, con su alcaldesa, Pilar Miranda, a la cabeza, ya había hecho sus deberes".

En este sentido, ha explicado que el Materno Infantil "no puede esperar ni un segundo" y por eso el pasado jueves, en una Junta de Gobierno Extraordinaria, "se aprobó la licencia de obras del proyecto, adelantándonos a la adjudicación y acortando los plazos, tal como nos permite la ley".

Así, el portavoz municipal ha subrayado que esta actuación es "un claro ejemplo de la eficacia en la gestión municipal", al tiempo que ha destacado "la coordinación institucional entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para que un proyecto esencial para la sanidad onubense avance sin demoras innecesarias".

Asimismo, Felipe Arias ha avanzado que "en las próximas semanas se pueda colocar la primera piedra y comenzar cuanto antes unas obras fundamentales para el presente y el futuro de la ciudad".

Por otro lado, el portavoz ha informado de que el próximo viernes se celebrarán dos sesiones plenarias: el Pleno ordinario del mes de enero y, previamente, el Pleno para ratificar las Medallas de la Ciudad, que fue suspendido tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz.

"Nos encontramos aún en un contexto marcado por el dolor que ha dejado en la sociedad onubense un accidente que ha dejado 45 fallecidos, 27 de ellos de Huelva y su provincia, una situación que también condiciona la actividad municipal", ha manifestado.

Por este motivo, y de forma consensuada con todos los grupos políticos, el Pleno ordinario se adaptará a estas circunstancias, limitando su contenido a los asuntos estrictamente de gestión y en el que no habrá debates políticos, como muestra de respeto hacia las víctimas y sus familias.

Por tanto, el orden del día de este pleno quedará limitado a los puntos meramente administrativos de gestión y a la ratificación del hermanamiento entre la ciudad de Huelva y el municipio de Adamuz, en agradecimiento a la solidaridad mostrada con las familias onubenses.