El Ayuntamiento de Huelva continúa por la avenida Nuevo Colombino sus trabajos de renaturalización urbana

Plantación de árboles en la avenida Nuevo Colombino de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ya está preparado para llevar a cabo una nueva actuación de "renaturalización urbana" en el último tramo de la avenida Nuevo Colombino de la barriada de Nuevo Parque mientras ultima los trabajos en la avenida Ana María Jerez Cano de la barriada de Marismas del Polvorín.

En concreto, actualmente se está instalando en dicha avenida el sistema de riego, y ya se han plantado la mayoría de los 19 árboles previstos, de los que siete son de "gran porte" y 12 de tamaño medio, según ha explicado este jueves el Ayuntamiento en una nota en la que ha aclarado que, además, se incluirán 18 arbustos de tamaño medio y casi 20.000 plantas tapizantes, que ya esperan en el vivero.

Se trata de crear una nueva zona verde en el último tramo de la avenida Nuevo Colombino, delante de los colegios 'Al-Andalus' y 'Los Rosales', justo enfrente de donde se instala el mercadillo semanal.

Desde el Ayuntamiento señalan que se trata de un área de unos 3.000 metros cuadrados, protagonizada por parterres "muy desaprovechados que provocan la continúa acumulación de excrementos y residuos, con el consecuente perjuicio de malos olores y falta de higiene, generando un área residual que deteriora gravemente la calidad de vida y la imagen general de todo el entorno".

El objetivo del Ayuntamiento es "transformarlo en un espacio verde, saludable y agradable para los vecinos, con árboles que den sombra y una fuerte apuesta vegetal, aplicando soluciones basadas en la naturaleza para mejorar el confort térmico, la calidad del aire y la calidad de vida en el barrio".

En cuanto a la arboleda, se apuesta por fresnos, por la altura y la distribución de ramas que, "cuando madura, proporciona mucha sombra". Además, se combinarán con una especie llamada 'Melia azedarach', que son árboles de entre ocho y doce metros de altura, con tronco reducido y erguido y una copa que se asemeja a una sombrilla que puede alcanzar entre los cuatro y los ocho metros de diámetro, con flores son aromáticas en color lila azulado y cinco pétalos en forma de estrella.

Ya de menor porte, se han plantado fotinias, también conocidos como 'Acerolo chino', un arbusto ornamental de hoja perenne "muy apreciado por la intensidad de sus colores, su facilidad de mantenimiento y su versatilidad", que cuenta con hojas rojas y forma setos densos.

Por último, se completa con seis 'Plumeria rubra', un arbusto "de gran valor ornamental con flores muy llamativas", que puede alcanzar hasta los diez metros de alto.

Junto a estos árboles, se plantarán 18 arbustos, entre grevilleas y granados, completándose con casi 20.000 plantas tapizantes que ya se encuentran en el vivero municipal a la espera de plantación.

Entre ellas, destacan 15.200 'lippia nodiflora', que son unas plantas tapizantes perennes, aromáticas y resistentes; 4.200 verbena híbrida, elegidas por su "colorido y vibrante follaje"; y 300 de una especie denominada 'erigeron', de plantas herbáceas.

Finalmente, se reforzarán con nuevas semillas las praderas de césped y se procederá a la mejora del terreno utilizando tierra vegetal, triturado de restos de poda y corteza de pino.