El Ayuntamiento de Huelva culmina el nuevo bulevar verde en Cardeñas. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada de la concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de la capital, Mariló Ponce, ha visitado las obras ejecutadas por el Servicio Municipal de Parques y Jardines para crear un nuevo bulevar verde en la barriada de Cardeñas, una actuación que ha transformado el frente de la avenida del Humilladero de La Cinta en un espacio más verde, accesible y agradable para los vecinos y que servirá además como pórtico de entrada a la ciudad desde Gibraleón.

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, durante la visita, Pilar Miranda ha destacado que Cardeñas "cuenta ya con una entrada a la ciudad completamente transformada", porque "donde antes había un espacio degradado, hay hay un bulevar verde que mejora la imagen de Huelva", pero, "sobre todo, la calidad de vida de los vecinos".

"Esta actuación demuestra el compromiso de este Ayuntamiento con todos los barrios, porque seguimos recuperando y mejorando espacios para convertirlos en lugares más agradables, con más vegetación, más sombra y más oportunidades para la convivencia", ha remarcado al alcaldesa.

En este sentido, ha agradecido "el gran trabajo realizado por el Servicio Municipal de Parques y Jardines y por los trabajadores del PFEA, cuyo esfuerzo ha sido fundamental para hacer realidad una actuación que va a perdurar en el tiempo y de la que se beneficiarán todos los onubenses".

Además, Miranda ha recordado que este proyecto se ha desarrollado de forma coordinada y por fases, comenzando con la actuación de Aguas de Huelva para resolver los problemas históricos de encharcamientos e inundaciones que afectaban a la zona y "continuando ahora con la renaturalización y puesta en valor de todo este espacio".

La alcaldesa ha señalado que "la transformación se completará con el nuevo aparcamiento que está ejecutando la Diputación Provincial, sumando nuevas infraestructuras y servicios a una de las principales entradas de la ciudad".

La actuación municipal ha permitido renaturalizar y mejorar paisajísticamente una superficie de más de 7.000 metros cuadrados, mediante la recuperación de la vegetación existente, la renovación y ampliación de las zonas ajardinadas y la creación de nuevos espacios verdes destinados a mejorar tanto la imagen del entorno como su uso y disfrute por parte de los vecinos.

Los trabajos desarrollados por el Servicio Municipal de Parques y Jardines han incluido labores de limpieza, desbroce, saneamiento y poda de la vegetación existente, así como la mejora y adecuación del terreno para favorecer el desarrollo de las nuevas plantaciones. Asimismo, se han reconstruido alcorques, bordillos y muros, se han ampliado los parterres y se ha implantado una red completa de riego automático, inexistente hasta el momento, que permitirá garantizar el mantenimiento y la sostenibilidad de las nuevas zonas verdes.

La intervención ha supuesto también un importante refuerzo de la cobertura vegetal del espacio, con la incorporación de nuevos ejemplares arbóreos, arbustos y plantas destinados a generar zonas de sombra, mejorar la integración paisajística del entorno y crear un corredor verde continuo a lo largo de la avenida del Humilladero de La Cinta.

En concreto, se han plantado 19 ejemplares de palmera tipo coco plumoso, además de nuevos árboles de distintas especies, entre ellos álamos, chopos, moreras, grevilleas, tipuanas y limpiatubos. La actuación se ha completado con la creación de setos perimetrales, nuevos parterres y la incorporación de plantas vivaces y tapizantes en los taludes.

Los trabajos ejecutados por el Ayuntamiento forman parte de un proyecto global para recuperar y transformar el frente principal de la barriada de Cardeñas mediante la colaboración entre distintas administraciones y entidades. La intervención comenzó con las obras desarrolladas por Aguas de Huelva para resolver los problemas de acumulación de agua y mejorar el drenaje de la zona y continuará con la construcción de un nuevo aparcamiento público en superficie promovido por la Diputación Provincial de Huelva.

El proyecto de estacionamiento, actualmente en ejecución por parte de la Diputación Provincial, contará con una inversión superior a los 307.000 euros y permitirá habilitar 265 plazas para vehículos, diez de ellas destinadas a personas con movilidad reducida, en una parcela de más de 8.500 metros cuadrados situada frente a la gasolinera, junto a la conexión con la H-30 y la carretera de Gibraleón.

De esta forma, la actuación municipal de renaturalización y mejora paisajística se integrará con las obras hidráulicas ya realizadas y con la nueva infraestructura de aparcamiento para completar la recuperación de uno de los principales accesos a Huelva, transformando espacios infrautilizados y degradados en nuevas zonas verdes y servicios públicos al servicio de los vecinos.

La única actuación pendiente dentro de los trabajos municipales es la renovación del pavimento de albero, cuyo contrato de obras se encuentra actualmente en tramitación y que permitirá completar definitivamente la mejora de este nuevo bulevar verde.