Ayuntamiento de Huelva dice que Hacienda tiene los presupuestos "desde su aprobación" y "no ha llegado ningún informe"

Archivo - El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Muñoz. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El segundo teniente alcalde de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Muñoz, ha asegurado que enviaron los presupuestos municipales "desde su aprobación en Pleno en noviembre" al Ministerio de Hacienda pero que "no ha llegado ningún informe". Por ello, ha afirmado que "la ciudad no va a quedar paralizada porque el Ministerio no haga su trabajo".

Así ha respondido, en un audio remitido a Europa Press, a las críticas del PSOE que ha calificado el presupuesto del Ayuntamiento de Huelva de "ilegal" al "no contar con el informe obligatorio de Hacienda".

En este sentido, Muñoz ha tildado de "escandalosas" dichas declaraciones, y que es "desleal" decir que "un presupuesto es ilegal, cuando ha sido aprobado por el Pleno con el informe preceptivo de la intervención municipal, solo porque no les gusta que haya sido aprobado, porque no quieren que la ciudad avance".

"Conocen cómo funciona la aprobación de un presupuesto, aunque ellos nunca lo hacen en plazo. A nivel nacional tampoco lo hacen. Conocen cuál es la teoría, la práctica no. Nosotros conocemos la teoría y la práctica y la hemos llevado a cabo", ha abundado.

Así, ha explicado que el Ayuntamiento remitió al Ministerio de Hacienda los presupuestos "para que emitieran su informe correspondiente", una vez que se aprobaron en Pleno en noviembre del año pasado". "Estamos a 10 de febrero de 2026, del ejercicio siguiente, y aquí no ha llegado ningún informe por parte de Hacienda", ha aseverado.

"No pensarán que esta ciudad va a quedar paralizada porque el Ministerio de Montero no haga su trabajo. No vamos a permitirlo y Huelva va a seguir funcionando", ha finalizado.