El Ayuntamiento de Huelva y el Distrito 5 avanzan en la coordinación de proyectos sociales, formativos y urbanos

Reunión entre el Consistorio onubense y Distrito 5. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha mantenido una reunión de trabajo con representantes del Distrito 5 en la que por parte del Consistorio han participado la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Vivienda, Empleo y Desarrollo Económico, Adela de Mora, junto a personal técnico municipal.

Según ha detallado la Administración local en una nota, durante el encuentro se han abordado distintas cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los foros de trabajo del Distrito, acordándose la incorporación estable de personal técnico municipal, así como la participación de profesionales del programa Eracis+ en los ámbitos de empleo, educación, familia, salud y ciudadanía. Esta medida permitirá reforzar la coordinación y el intercambio de información entre los equipos técnicos y la ciudadanía.

Asimismo, se ha trabajado en la posibilidad de dar continuidad a la estructura del Plan Integral del Distrito 5 mediante la colaboración entre distintas administraciones.

En contexto, en la reunión también se han revisado documentos de planificación, entre ellos la Agenda Urbana del Distrito, en relación con las estrategias municipales, con el objetivo de identificar posibles líneas de colaboración en ámbitos como el empleo, la mejora de espacios urbanos y las infraestructuras verdes.

Igualmente, se han abordado iniciativas vinculadas a la economía circular y la formación para el empleo, así como la organización de actividades destinadas a la ayuda en la búsqueda de empleo. El encuentro se enmarca en las líneas de trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y el Distrito V para favorecer la coordinación técnica y el desarrollo de iniciativas en el territorio.