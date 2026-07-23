El Ayuntamiento de Huelva estrena la Junta Local de Protección Civil para reforzar la seguridad de las Colombinas 2026

Celebración de la Junta Local de Protección Civil del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha constituido este jueves, por primera vez, la Junta Local de Protección Civil, un nuevo órgano de coordinación creado tras la aprobación de su reglamento por el Pleno municipal, que ha celebrado su primera sesión con motivo de las Fiestas Colombinas 2026 para estudiar e informar favorablemente el Plan de Autoprotección del recinto ferial.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, a continuación, la Junta Local de Seguridad ha ratificado el documento, culminando así el proceso de coordinación institucional del dispositivo especial diseñado para garantizar el normal desarrollo de las fiestas.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, que ha copresidido las convocatorias junto a la subdelegada del Gobierno, María José Rico, ha destacado la "importancia" de la reunión porque la seguridad de las Colombinas "empieza mucho antes de que se encienda el alumbrado". "Empieza con la planificación, con la prevención y, sobre todo, con la coordinación entre todas las administraciones y los profesionales que trabajan para que onubenses y visitantes puedan disfrutar de nuestras fiestas con absoluta tranquilidad".

"Este año damos un paso muy importante porque celebramos por primera vez la Junta Local de Protección Civil, un órgano que estrenamos tras la aprobación de su reglamento y que convierte a Huelva en uno de los municipios pioneros en disponer de esta herramienta de coordinación. Es un avance que ha sido posible tras nuestra condición de Gran Ciudad y que refuerza nuestra capacidad para planificar y responder ante cualquier situación de emergencia", ha subrayado.

En este sentido, en esta primera Junta Local de Protección Civil se ha estudiado y aprobado el Plan de Autoprotección de las Fiestas Colombinas 2026, que posteriormente ha sido ratificado en la Junta Local de Seguridad, manteniendo así la coordinación entre todas las administraciones implicadas.

Miranda ha recordado que el dispositivo está diseñado para un recinto ferial de 145.000 metros cuadrados, donde durante seis días se celebrarán conciertos multitudinarios, atracciones, casetas, actividades comerciales y espectáculos pirotécnicos, "por lo que resulta fundamental que Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, el 112, el Servicio Andaluz de Salud y todas las áreas municipales trabajen como un único equipo desde el Cecopal, que volverá a ser el auténtico centro de coordinación de todo el operativo".

Además, la alcaldesa ha agradecido "el trabajo que todos los profesionales llevan semanas realizando para preparar este dispositivo", con una mención especial a Manuel Romero, "que afronta sus primeras Colombinas como jefe de Protección Civil".

Finalmente, Pilar Miranda ha pedido a onubenses y visitantes que "sigan las indicaciones de los cuerpos de seguridad y de Protección Civil, utilicen los accesos señalizados, eviten las aglomeraciones en los momentos de mayor afluencia, mantengan siempre controlados a los menores y, ante cualquier incidencia, acudan a los agentes o llamen al 112".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, María José Rico, ha señalado que el Gobierno de España, a través de la Subdelegación, desplegará más de 340 efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante las Fiestas Colombinas, con 240 agentes de la Policía Nacional y un centenar de la Guardia Civil, con el objetivo de "reforzar la seguridad y garantizar la protección de la ciudadanía".

En este dispositivo, la Guardia Civil reforzará la vigilancia del tráfico y realizará controles de alcoholemia en los principales accesos, mientras que, en el recinto ferial, el Seprona velará por la seguridad alimentaria y la Unidad Fiscal supervisará los puestos de venta de juguetes, con especial atención a la seguridad de los menores.

Asimismo, Rico ha destacado el amplio dispositivo de la Policía Nacional, que contará con unidades de prevención y reacción (UPR), Policía Judicial, unidades de caballería, grupo canino, drones y apoyo aéreo, además de patrullas permanentes y equipos de atención al ciudadano, tanto en el recinto ferial como en el entorno de La Merced, y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para disfrutar de las fiestas con responsabilidad y moderación.

"UN DISPOSITIVO PREPARADO PARA UN EVENTO MULTITUDINARIO"

El Plan de Autoprotección contempla un dispositivo integral para garantizar la seguridad durante las Fiestas Colombinas, que se celebrarán oficialmente del 29 de julio al 3 de agosto, con la prueba del alumbrado el día 28 y los espectáculos piromusicales de inauguración y clausura.

El operativo se coordinará un año más desde el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal Colombino), ubicado junto a la portada principal del recinto. El dispositivo presta especial atención a las jornadas de mayor afluencia previstas para el último fin de semana de las fiestas, reforzando la vigilancia en el espacio de conciertos, el parque de atracciones, la calle La Pinta, los accesos al recinto y el entorno del espectáculo pirotécnico.

El Plan de Autoprotección se apoya en un dispositivo humano y material en el que participan de forma coordinada Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Autoridad Portuaria, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Junta de Andalucía y el resto de organismos implicados.

En el caso del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), el operativo permanecerá activo desde el 28 de julio hasta el 3 de agosto con un retén diario integrado por 18 efectivos entre personal de guardia, operativos y jefatura localizable las 24 horas. El dispositivo se reforzará durante los espectáculos pirotécnicos, alcanzando los 22 efectivos en la inauguración y un total de 26 profesionales en la jornada de clausura, con un despliegue especial que incluirá dos embarcaciones de rescate y cuatro buceadores.

En conjunto, el operativo supondrá 49 servicios presenciales y 16 vehículos especializados, entre ellos autobombas urbanas, zodiac y moto de agua. Por su parte, Protección Civil contará diariamente con un coordinador del dispositivo, cinco técnicos de emergencias sanitarias, un médico, un enfermero y el apoyo de los voluntarios de la Agrupación Local. El servicio dispondrá además de una ambulancia de soporte vital básico, vehículos de apoyo, coordinación, transporte colectivo y logística, seis desfibriladores, material de emergencias y una red de comunicaciones con veinte emisoras portátiles.

La Policía Local desarrollará un servicio integral con más de 1.000 servicios, entre ordinarios y extraordinarios, con una media de 130 agentes diarios distribuidos en diferentes turnos.

Para ello contará con 23 vehículos, 13 motocicletas, 105 emisoras digitales, 200 vallas, 400 conos de señalización y 100 rollos de cinta de balizamiento, además de asumir la gestión del Centro de Control de Tráfico y de los aparcamientos del recinto. En cuanto a la subdelegación del Gobierno, serán 340 efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante las Fiestas Colombinas, con 240 agentes de la Policía Nacional y un centenar de la Guardia Civil.

Se organizarán desde distintas brigadas de Seguridad Ciudadana, Información, Policía Judicial y Extranjería, tanto uniformados como de paisano. En el recinto ferial se instalará un dispositivo permanente con unidades de prevención y respuesta, información, policía judicial y extranjería para labores de inspección y control de la seguridad privada de las casetas.

Asimismo, se establecerán controles preventivos sobre vehículos y personas y se reforzará la vigilancia en los festejos taurinos mediante unidades de caballería, drones y dispositivos específicos para prevenir hurtos, carteristas y la reventa ilegal.