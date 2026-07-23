El Ayuntamiento de Huelva inicia las obras de la calle Los Mozárabes para ganar 45 nuevas plazas de aparcamiento

Visita a las obras de la calle Los Mozárabes. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha visitado las obras de reforma de los aparcamientos de la calle Los Mozárabes, una actuación con la que el Ayuntamiento da cumplimiento a uno de los principales compromisos adquiridos con los vecinos de la barriada de Zafra. La intervención permitirá crear 45 nuevas plazas de estacionamiento, cinco de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida.

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, estas obras supondrá también una renovación integral de este espacio urbano mediante la mejora de la accesibilidad, el alumbrado, el mobiliario urbano y las zonas verdes.

Incluida en el Plan de Inversiones de Barriadas, la obra cuenta con una inversión de algo más de 326.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. "Se trata de cumplir con los vecinos de Zafra, porque las obras para ampliar los aparcamientos de la calle Los Mozárabes ya han comenzado y damos respuesta a una de las demandas que más nos han trasladado durante este tiempo: la necesidad de contar con más plazas de estacionamiento".

"Conscientes de que encontrar aparcamiento es una de las principales preocupaciones de los vecinos en muchos barrios de Huelva, desde el Ayuntamiento estamos desarrollando una estrategia global que combina soluciones inmediatas con proyectos de futuro para seguir mejorando la movilidad y la calidad de vida", ha manifestado.

Con esta actuación, según ha explicado la primera edil "se pasa de 103 a 148 plazas de aparcamiento, incorporando además cinco plazas adaptadas para personas con movilidad reducida". "Pero esta obra va mucho más allá del aparcamiento, porque aprovechamos la intervención para renovar completamente este entorno, mejorando la accesibilidad, el alumbrado, el mobiliario urbano, las zonas ajardinadas y los itinerarios peatonales".

Sin embargo, Pilar Miranda ha advertido que "toda obra genera molestias temporales", por ello, ha pedido disculpas a los vecinos por "las incomodidades que puedan producirse durante estos meses" pidiéndoles "comprensión porque el resultado va a merecer la pena y se trabajan para que avancen con la mayor agilidad posible y con el menor impacto en la vida diaria del barrio".

La alcaldesa ha finalizado asegurando que el objetivo es "seguir mejorando los barrios con actuaciones que responden a lo que piden los vecinos". "Escuchamos, planificamos y cumplimos. Hoy Zafra da un paso más hacia un barrio mejor preparado, más accesible y con más servicios para todos".

EL PROYECTO

La actuación se desarrollará sobre una superficie cercana a los 4.800 metros cuadrados, en el tramo central de la calle Los Mozárabes y sus viales secundarios, reorganizando los espacios de estacionamiento existentes para optimizar su capacidad. Para ello, los actuales aparcamientos en línea y en batería a 45 grados se transformarán en un sistema de doble frente de aparcamiento en batería a 90 grados, lo que permitirá aumentar el número de plazas de las 103 actuales hasta un total de 148.

De las 45 nuevas plazas que se incorporarán, cinco estarán adaptadas para personas con movilidad reducida, dando respuesta a la demanda existente en un entorno que concentra numerosos edificios administrativos y dotacionales, entre ellos las dependencias de la Junta de Andalucía, una guardería, la Agencia de Emergencias de Andalucía y diferentes colegios profesionales.

Además, la intervención contempla la renovación integral del espacio público, incorporando dos nuevos pasos peatonales para mejorar la accesibilidad, la renovación de acerados y pavimentos, la instalación de nuevo mobiliario urbano, y la sustitución del alumbrado por luminarias LED más eficientes.

Asimismo, se reforzará la infraestructura verde del entorno con la plantación de árboles de mayor porte y la ampliación de los alcorques, mejorando las condiciones ambientales y el confort de los recorridos peatonales, en línea con la estrategia municipal de infraestructura verde urbana que impulsa el Ayuntamiento de Huelva.

La obra cuenta con un presupuesto de 326.110,13 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses, formando parte del Plan de Inversiones de Barriadas, el mayor esfuerzo inversor realizado por el Ayuntamiento con recursos propios para mejorar los barrios de la ciudad mediante actuaciones que responden directamente a las necesidades planteadas por los vecinos.

Con esta intervención, el Ayuntamiento continúa avanzando en una estrategia que combina la creación de nuevos espacios de estacionamiento con "la mejora de la calidad urbana y la accesibilidad de los barrios, apostando por un urbanismo útil que ofrece soluciones a los problemas cotidianos de los onubenses y contribuye a hacer una ciudad más cómoda, sostenible y pensada para las personas".